‘Rusya, Filistin’i on binlerce Filistinlinin ölmesini beklemeden tanıdı’

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Filistin-İsrail sorununun barışçıl çözüme kavuşturulması konulu toplantıda konuştu.Verşinin, “Dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğu, 149 ülke olduğu gibi Rusya’nın da Filistinlilerin evlerine geri dönme ve kendi geleceğini tayin etme yönündeki meşru haklarını, kendi devletlerine dair haklı özlemlerini uzun zaman önce tanıdığını hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Rusya bunu, en az 65 bin Filistinlinin hayatına mal olan mevcut insanlık trajedisini, korkunç felaketi beklemeden yaptı” diye vurguladı.Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Avustralya, Kanada, Portekiz, Fransa, Belçika ve Lüksemburg, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı almışlardı. İsrail ve ABD bu kararları kınamıştı.Rusya, Filistin-İsrail sorunun çözümünün ancak BM Güvenlik Konseyi’nin formülü temelinde, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğuna inanıyor.
Sputnik Türkiye
23.09.2025
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ülkesinin Filistin’i, en az 65 bin kişinin hayatını kaybettiği korkunç felaketi beklemeden devlet olarak tanıdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Filistin-İsrail sorununun barışçıl çözüme kavuşturulması konulu toplantıda konuştu.
Verşinin, “Dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğu, 149 ülke olduğu gibi Rusya’nın da Filistinlilerin evlerine geri dönme ve kendi geleceğini tayin etme yönündeki meşru haklarını, kendi devletlerine dair haklı özlemlerini uzun zaman önce tanıdığını hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Rusya bunu, en az 65 bin Filistinlinin hayatına mal olan mevcut insanlık trajedisini, korkunç felaketi beklemeden yaptı” diye vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Avustralya, Kanada, Portekiz, Fransa, Belçika ve Lüksemburg, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı almışlardı. İsrail ve ABD bu kararları kınamıştı.
Rusya, Filistin-İsrail sorunun çözümünün ancak BM Güvenlik Konseyi’nin formülü temelinde, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğuna inanıyor.
