BM Komisyonu, Netanyahu ve Herzog'un 'Gazze'deki soykırımı kışkırttığını' bildirdi

23.09.2025

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, New York'ta gerçekleşen BM 80. Genel Kurulu kapsamında yeni raporunu paylaştı.Raporda, İsrail hükümetinin ‘Gazze Şeridi üzerinde kalıcı bir kontrol kurma ve işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail içinde Yahudi çoğunluğunu sürdürme konusunda açık ve tutarlı bir niyet’ sergilediği, bu sürecin ‘Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda Yahudi çoğunluğunu güvence altına alma amacı taşıdığı’ belirtildi.‘4 soykırım eylemi gerçekleştirildi’Komisyonun, geçen hafta BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilere yer verilen raporda, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:‘Soykırımın temelini oluşturdu’Raporda, İsrail yetkililerinin Gazze Şeridi'nde oluşturdukları koridorlar ve tampon bölgede sivil altyapıyı kapsamlı ve sistematik bir şekilde yıktığı belirtilerek, İsrail'in, kontrolü altındaki alanları sürekli olarak genişlettiği ve Temmuz 2025'e itibarıyla Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini kontrol altına aldığı bildirildi.İsrail yetkililerinin tampon bölgeyi genişletmek ve koridorlar oluşturmak için attığı adımların, Filistinlilerin kullanabileceği toprakları önemli ölçüde daralttığı kaydedilen raporda, bu durumun, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin haklarını kullanmaları üzerinde önemli etkisi olduğuna işaret edildi.Raporda, "İsrail yetkilileri, sivil yapıları yok ederek ve nüfusu zorla naklederek, Gazze'deki Filistinlileri hayatta kalmaları için gerekli kaynaklardan kasıtlı olarak mahrum bıraktı. Bu tür eylemler, Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeyi amaçlayan, kasıtlı olarak zor yaşam koşulları oluşturuyor. Bunun da soykırımın temelini oluşturduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.‘Şiddet yanlısı yerleşimcilere destek’İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Ekim 2023'ten bu yana ‘şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemlerine destek’, Filistinlileri zorla nakletme, İsrailli Yahudi sivil varlığını genişletme ve Batı Şeria'nın tamamını ilhak etme gibi eylemlerinin olduğuna dikkati çekilen raporda, bunun, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme, devlet kurma girişimlerini engelleme ve süresiz bir işgali sürdürme yönünde açık bir niyet göstergesi olduğuna yer verildi.Raporda, arazi ve konutla ilgili uluslararası suçların yanı sıra Komisyon'un önceki raporlarında tespit edilen diğer suçlardan en fazla sorumlu olması muhtemel 6 İsrailli yetkilinin isimlerine yer verildi.‘Gazze’deki eylemlerinden sorumlular’Buna göre, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ile mevcut Savunma Bakanı Yisrael Katz'in, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki eylemlerinden, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un ise 'Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yeri inşası ve genişlemesinden sorumlu olduklarına' işaret edildi.Raporda, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail hapishane yetkilileri tarafından Filistinli tutuklulara kötü muamele edilmesinden, Netanyahu'nun ise ‘İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarının tamamındaki suçlardan doğrudan sorumlu olduğu’ belirtildi.‘Planlar ve açıklamalar kınanmalı’Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Navi Pillay, 'İsrail'in, Gazze'deki Filistin topraklarına yönelik el koyma, buralarda tampon bölge ile koridorların oluşturulması ve genişletilmesinin derhal sona ermesi ve bu toprakların Filistinli sahiplerine iade edilmesi gerektiğini' kaydetti.Pillay, "İsrail'in görünürde güvenlik amaçlı gerçekleştirdiği toprak müsaderesi ve kontrolü, kimseye daha fazla güvenlik sağlamadı. Bu, aksine Filistin halkının sefaletini derinleştirdi ve onları gıda üretme kapasitesi dahil hayatta kalmaları için vazgeçilmez kaynaklardan mahrum bıraktı" ifadelerini kullandı.Batı Şeria’daki yerleşim planıİsrail Maliye Bakanı Smotrich'in yakın zamanda açıkladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82'sini ilhak etme planı ve Başbakan Netanyahu'nun bunun bir Filistin Devleti olmayacağını garantileyeceğini iddia ettiği E1 yerleşim biriminin genişletilmesini destekleyen bir planın onaylanması karşısında dehşete kapıldığını kaydeden Pillay, "Bu gelişmeler bulgularımızı doğruluyor. İsrail'in Batı Şeria'nın tamamını ele geçirmesi ve çok sayıda Filistinli topluluğun mülksüz bırakarak yerlerinden edilmesi artık İsrailli yetkililerin gururla övündüğü açık hedefler haline geldi. Bu planlar ve açıklamalar iğrenç ve geniş çapta kınanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

