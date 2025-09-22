Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 22.09.2025
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.16’da kaydedilen depremin 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

17:37 22.09.2025 (güncellendi: 17:58 22.09.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 17.16’da kaydedilen depremin 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
