Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.16’da kaydedilen depremin 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
17:37 22.09.2025 (güncellendi: 17:58 22.09.2025)
AFAD verilerine göre saat 17.16’da kaydedilen depremin 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.