Türkiye'nin 'üç yıllık yol haritası' belli oldu: Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Türkiye'de ekonominin 'üç yıllık yol haritası' olarak değerlendirilen Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'ye göre 2026'da büyümenin yüzde 3.8... 08.09.2025
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.Büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3.3 olurken 2026'da yüzde 3.8, 2027'de yüzde 4.3, 2028'de ise yüzde 5 öngörüldü.Enflasyon tahminleri: Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28.5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8.5 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8.4, 2027 yılı için yüzde 8.2 ve 2028 için ise yüzde 7.8 olarak belirlendi.İhracatın 2025 sonunda 273.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308.5 milyar dolar olması hedeflendi.İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410.5 milyar dolar olması öngörüldü.Program ayrıca şunları hedefliyor:
00:33 08.09.2025 (güncellendi: 00:54 08.09.2025)
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Türkiye'de ekonominin 'üç yıllık yol haritası' olarak değerlendirilen Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'ye göre 2026'da büyümenin yüzde 3.8 olacağı öngörüldü. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28.5 olacağı tahmin edilirken, programda işsizlik oranınınsa yıl sonunda yüzde 8.5 olacağına yer verildi.
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.
Büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3.3 olurken 2026'da yüzde 3.8, 2027'de yüzde 4.3, 2028'de ise yüzde 5 öngörüldü.

Enflasyon tahminleri: Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak?

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28.5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.
Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8.5 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8.4, 2027 yılı için yüzde 8.2 ve 2028 için ise yüzde 7.8 olarak belirlendi.
İhracatın 2025 sonunda 273.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308.5 milyar dolar olması hedeflendi.
İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410.5 milyar dolar olması öngörüldü.
Program ayrıca şunları hedefliyor:
12'nci Kalkınma Planı'nın (2024-2028) hedefleriyle uyumlu olarak makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirme
Mali disiplini koruma
Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürerek fiyat istikrarını sağlama
AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirme
Yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümü sağlama
Beşeri sermayeyi güçlendirme
İş gücü piyasasını daha da etkinleştirme
İş ve yatırım ortamını iyileştirme
Ekonomide kayıt dışılığı azaltmayı ön plana alan sürdürülebilir büyüme.
