https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/los-angelesta-patlama-3-olu-1097998305.html
Los Angeles’ta patlama: 3 ölü
Los Angeles’ta patlama: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Los Angeles’taki bir emniyet eğitim tesisinde meydana gelen patlamada üç şerif yardımcısı hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın olası bir eğitim kazası olarak... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T23:38+0300
2025-07-18T23:38+0300
2025-07-18T23:38+0300
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Los Angeles’ta bir eğitim tesisinde meydana gelen patlama, üç polisin hayatını kaybetmesine neden oldu.Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yaşamını yitiren personelin kundaklama ve patlayıcılar biriminde görevli, alanında son derece yetkin uzmanlar olduğunu belirtti. Yılda binden fazla olaya müdahale eden bu birimin deneyimli üyelerinden üçünü kaybettiklerini söyleyen Luna, olay yerinin güvenli hale getirilmesinin dört saatten fazla sürdüğünü dile getirdi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın cinayet dedektifleri öncülüğünde FBI ve ATF desteğiyle sürdüğü kaydedildi. Patlamanın bir eğitim kazası olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından federal ve yerel yetkililer bölgeye intikal etti ve incelemelere başladı. 1857'den bu yana en fazla can kaybının yaşandığı olayda üç şerif yardımcısının toplamda 74 yıllık hizmet süresine sahip olduğu, hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise ailelere henüz bilgi verilmediği için açıklanmadığı bildirildi. Havadan çekilen görüntülerde, patlamanın bir otoparkta meydana geldiği, yerde üç cesedin üzerlerinin örtüldüğü ve bir devriye aracının da hasar aldığı gözlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-et-yiyen-parazit-nedeniyle-guney-sinirini-yeniden-kapatti-meksika-abdnin-kararini-abartili-1097808363.html
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abd, polis, polis akademisi, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, saldırı, bombalı saldırı
abd, polis, polis akademisi, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, saldırı, bombalı saldırı
Los Angeles’ta patlama: 3 ölü
Los Angeles’taki bir emniyet eğitim tesisinde meydana gelen patlamada üç şerif yardımcısı hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın olası bir eğitim kazası olarak soruşturulduğunu bildirdi.
Los Angeles’ta bir eğitim tesisinde meydana gelen patlama, üç polisin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yaşamını yitiren personelin kundaklama ve patlayıcılar biriminde görevli, alanında son derece yetkin uzmanlar olduğunu belirtti. Yılda binden fazla olaya müdahale eden bu birimin deneyimli üyelerinden üçünü kaybettiklerini söyleyen Luna, olay yerinin güvenli hale getirilmesinin dört saatten fazla sürdüğünü dile getirdi.
Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın cinayet dedektifleri öncülüğünde FBI ve ATF desteğiyle sürdüğü kaydedildi. Patlamanın bir eğitim kazası olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından federal ve yerel yetkililer bölgeye intikal etti ve incelemelere başladı.
1857'den bu yana en fazla can kaybının yaşandığı olayda üç şerif yardımcısının toplamda 74 yıllık hizmet süresine sahip olduğu, hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise ailelere henüz bilgi verilmediği için açıklanmadığı bildirildi.
Havadan çekilen görüntülerde, patlamanın bir otoparkta meydana geldiği, yerde üç cesedin üzerlerinin örtüldüğü ve bir devriye aracının da hasar aldığı gözlendi.