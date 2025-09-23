https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/meloni-filistini-tanimak-icin-hamas-ve-rehine-sarti-1099615962.html
Meloni'den Filistin’i tanımak için 'Hamas' ve 'rehine' şartı
Meloni'den Filistin’i tanımak için 'Hamas' ve 'rehine' şartı
Sputnik Türkiye
İtalya'da Filistin için genel grevden bir gün sonra BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan İtalya Başbakanı, İtalya’nın Filistin’i ‘sadece Hamas’ın... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T19:38+0300
2025-09-23T19:38+0300
2025-09-23T20:26+0300
dünya
giorgia meloni
filistin
hamas
gazze
haberler
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/12/1064714071_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_09b9188b158d221a49fa5bae2f936a9f.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’ta yaptığı açıklamada “İtalya, bir Filistin devletini ancak tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın herhangi bir hükümet rolünden dışlanması şartıyla tanıyabilir” ifadelerini kullandı.Meloni, ‘uluslararası baskının İsrail yerine Hamas üzerinde olması gerektiğini’ söyledi.İtalya’da hayat durmuştuİtalya genelinde dün sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının çağrısıyla, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara karşı bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı protesto düzenlendi.Çalışanlar ve öğrenciler, Gazze’de devam eden soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda 24 saatlik genel greve gitti.Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova, Palermo ve birçok kentte geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Roma’da on binlerce kişi Termini Garı önünde toplanarak, Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Protestocular, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘Nehirden denize özgür Filistin’, ‘Katil Netanyahu’, ‘İntifada’ ve ‘Özgür Gazze’ gibi sloganlar attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/italyada-gazze-protestosu-ulke-genelinde-grev-1099576532.html
filistin
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/12/1064714071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7260bebab6eec424fff81767b8b6dae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giorgia meloni, filistin, hamas, gazze, haberler, i̇srail
giorgia meloni, filistin, hamas, gazze, haberler, i̇srail
Meloni'den Filistin’i tanımak için 'Hamas' ve 'rehine' şartı
19:38 23.09.2025 (güncellendi: 20:26 23.09.2025)
İtalya'da Filistin için genel grevden bir gün sonra BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan İtalya Başbakanı, İtalya’nın Filistin’i ‘sadece Hamas’ın yönetimden dışlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla tanıyacağını’ söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’ta yaptığı açıklamada “İtalya, bir Filistin devletini ancak tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın herhangi bir hükümet rolünden dışlanması şartıyla tanıyabilir” ifadelerini kullandı.
Meloni, ‘uluslararası baskının İsrail yerine Hamas üzerinde olması gerektiğini’ söyledi.
İtalya genelinde dün sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının çağrısıyla, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara karşı bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı protesto düzenlendi.
Çalışanlar ve öğrenciler, Gazze’de devam eden soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda 24 saatlik genel greve gitti.
Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova, Palermo ve birçok kentte geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Roma’da on binlerce kişi Termini Garı önünde toplanarak, Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Protestocular, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘Nehirden denize özgür Filistin’, ‘Katil Netanyahu’, ‘İntifada’ ve ‘Özgür Gazze’ gibi sloganlar attı.