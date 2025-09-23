Meloni'den Filistin’i tanımak için 'Hamas' ve 'rehine' şartı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/meloni-filistini-tanimak-icin-hamas-ve-rehine-sarti-1099615962.html

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’ta yaptığı açıklamada “İtalya, bir Filistin devletini ancak tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın herhangi bir hükümet rolünden dışlanması şartıyla tanıyabilir” ifadelerini kullandı.Meloni, ‘uluslararası baskının İsrail yerine Hamas üzerinde olması gerektiğini’ söyledi.İtalya’da hayat durmuştuİtalya genelinde dün sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının çağrısıyla, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara karşı bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı protesto düzenlendi.Çalışanlar ve öğrenciler, Gazze’de devam eden soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda 24 saatlik genel greve gitti.Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova, Palermo ve birçok kentte geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Roma’da on binlerce kişi Termini Garı önünde toplanarak, Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Protestocular, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘Nehirden denize özgür Filistin’, ‘Katil Netanyahu’, ‘İntifada’ ve ‘Özgür Gazze’ gibi sloganlar attı.

