İtalya’da Gazze protestosu: Ülke genelinde grev
İtalya’da sendikalar ve Filistin yanlısı gruplar, Gazze’deki İsrail saldırılarını protesto etmek için limanları, istasyonları ve iş yerlerini durdurarak ülke... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
İtalya'da sendikalar ve Filistin yanlısı gruplar İsrail'in saldırılarını protesto etmeye başladı.Organizatörler, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği’nin sessiz kalmakla, hatta dolaylı olarak destek olmakla suçlandığını aktardı.Eylemciler, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için ablukanın kaldırılmasını hedefleyen Küresel Sumud Filosuna destek verdiklerini açıkladı.Sendikaların çağrısı Grev çağrısı, Otonom Liman İşçileri Kolektifi (CALP), Taban Sendikası USB ve Gazze Küresel Hareketi İtalya tarafından yapıldı. USB’nin ulusal sekreteri Guido Lutrario, “Ülkeyi durduracağız, hükümeti hangi tarafta olduğunu seçmeye zorlayacağız” dedi.İtalya genelinde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağcı hükümete karşı ve Filistin halkıyla dayanışma için farklı kentlerde kitlesel gösteriler düzenlendiği bildirildi.
