Kremlin: START kısıtlamalarının uygulanması için ABD'nin uygun duruş sergilemesi gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START’ın hükümlerine bir yıl daha bağlı kalmaya hazır oldukları yönündeki sözlerine açıklık getirdi.Putin’in, ABD'nin de aynı kısıtlamalara tabi olmayı kabul etmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Peskov, şunu dedi:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın bu girişimiyle ilgili açıklama yapacağı yönündeki haberleri gördüklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, Putin’in START kısıtlamalarının devam etmesi yönündeki ifadelerinin net olduğunu ve herhangi bir belirsizliğin söz konusu olmadığını kaydetti.Mevcut START Anlaşması sona ermeden yeni bir belge üzerinde anlaşmaya varmanın neredeyse mümkün olmadığını söyleyen Peskov, ABD’nin kısıtlamaların devam etmesi konusunda benzer duruş sergilememesi durumunda Rusya’nın tedbirler alınmak zorunda kalacağının altını çidi.Peskov ayrıca Danimarka'nın, Rusya'nın İHA olaylarına dahli olduğu yönündeki iddialarını “asılsız” olarak niteledi.
