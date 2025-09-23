https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/karsiyaka-belediyesinde-bin-800-isci-is-birakma-eylemi-baslatti-1099586378.html
Karşıyaka Belediyesi'nde bin 800 işçi iş bırakma eylemi başlattı
Karşıyaka Belediyesi'nde bin 800 işçi iş bırakma eylemi başlattı
Sputnik Türkiye
Karşıyaka Belediyesi'nde yaklaşık bin 800 işçi, iş bırakma eylemine gitti. İşçiler 5 aydır maaş alamadıklarını belirtti. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T02:39+0300
2025-09-23T02:39+0300
2025-09-23T02:51+0300
türki̇ye
karşıyaka belediyesi
genel-i̇ş sendikası
karşıyaka
iş bırakma eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099586482_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0ea9a4ddda359d5955d72159ae7b16b8.jpg
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, Karşıyaka Belediyesi yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından Temizlik İşleri Şantiyesi'ne gelerek iş bırakma kararı aldı.Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan şöyle konuştu:'Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor'Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesine ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi" diye konuştu.Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bakanliktan-diyarbakirdaki-ozel-krese-iliskin-aciklama-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-ogretmenler-1099584520.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099586482_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4636ec1f341d4ddd76709463591a100c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karşıyaka belediyesi, genel-i̇ş sendikası, karşıyaka, iş bırakma eylemi
karşıyaka belediyesi, genel-i̇ş sendikası, karşıyaka, iş bırakma eylemi
Karşıyaka Belediyesi'nde bin 800 işçi iş bırakma eylemi başlattı
02:39 23.09.2025 (güncellendi: 02:51 23.09.2025)
Karşıyaka Belediyesi'nde yaklaşık bin 800 işçi, iş bırakma eylemine gitti. İşçiler 5 aydır maaş alamadıklarını belirtti.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, Karşıyaka Belediyesi yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından Temizlik İşleri Şantiyesi'ne gelerek iş bırakma kararı aldı.
Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.
Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan şöyle konuştu:
"Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz." dedi.
'Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor'
Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesine ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi" diye konuştu.
Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.