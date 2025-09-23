Karşıyaka Belediyesi'nde bin 800 işçi iş bırakma eylemi başlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/karsiyaka-belediyesinde-bin-800-isci-is-birakma-eylemi-baslatti-1099586378.html

Karşıyaka Belediyesi'nde yaklaşık bin 800 işçi, iş bırakma eylemine gitti. İşçiler 5 aydır maaş alamadıklarını belirtti.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanı işçiler, Karşıyaka Belediyesi yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından Temizlik İşleri Şantiyesi'ne gelerek iş bırakma kararı aldı.Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KENT AŞ işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farkının hala ödenmediğini söyledi.Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan şöyle konuştu:'Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor'Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesine ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi" diye konuştu.Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.

