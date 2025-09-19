https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/besiktas-uskudar-yolcu-motoruyla-kuru-yuk-gemisi-carpisti-1099518069.html
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’nda tehlikeli bir kaza meydana geldi. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru, boğazdan geçiş yapan kuru yük gemisiyle çarpıştı. Olay... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T21:41+0300
2025-09-19T21:41+0300
2025-09-19T21:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518170_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a079ded275919f51c8ca56eadfc8b39d.jpg
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518170_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ab9279391d33ea15a573fb4c5a672ef2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul boğazı, beşiktaş, sahil güvenlik, türkiye
i̇stanbul boğazı, beşiktaş, sahil güvenlik, türkiye
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
21:41 19.09.2025 (güncellendi: 21:43 19.09.2025)
İstanbul Boğazı’nda tehlikeli bir kaza meydana geldi. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru, boğazdan geçiş yapan kuru yük gemisiyle çarpıştı. Olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.