Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı’nda tehlikeli bir kaza meydana geldi. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru, boğazdan geçiş yapan kuru yük gemisiyle çarpıştı. Olay... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T21:41+0300
2025-09-19T21:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518170_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a079ded275919f51c8ca56eadfc8b39d.jpg
i̇stanbul boğazı, beşiktaş, sahil güvenlik, türkiye
i̇stanbul boğazı, beşiktaş, sahil güvenlik, türkiye

Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı

21:41 19.09.2025 (güncellendi: 21:43 19.09.2025)
Beşiktaş Üsküdar Vapuru
Beşiktaş Üsküdar Vapuru - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA
İstanbul Boğazı’nda tehlikeli bir kaza meydana geldi. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru, boğazdan geçiş yapan kuru yük gemisiyle çarpıştı. Olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
