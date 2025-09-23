https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ispanya-israile-tam-silah-ambargosu-getiren-kararnameyi-onayladi-1099601049.html

İspanya, İsrail'e tam silah ambargosu getiren kararnameyi onayladı

İspanya, İsrail’e tam silah ambargosu getiren kararnameyi onayladı

İspanya hükümeti, Gazze'deki şiddeti durdurmak ve İsrail üzerindeki siyasi baskıyı artırmak amacıyla İsrail'e tam silah ambargosu uygulanmasını öngören... 23.09.2025

İspanya, İsrail’e karşı tam silah ambargosu öngören Kraliyet kararnamesini resmen onayladı. Karar, Bakanlar Kurulu’nun haftalık olağan toplantısında alındı.İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, basın toplantısında, "İsrail’e tam silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanları ile çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail’e ihracat ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor" dedi.Cuerpo, yaptırımların 'Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek sağlamak amacıyla alındığını' vurguladı. Ayrıca karar kapsamında İsrail ile bağlantılı askeri kullanım potansiyeli taşıyan uçak yakıtlarının transit başvurularının reddedileceğini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının ve reklamlarının yasaklanacağını duyurdu.'Amaç, İsrail üzerindeki siyasi baskının artması'Cuerpo, bu önlemlerin İsrail üzerinde siyasi baskıyı artırmayı hedeflediğini ve kararların hukuki kapsamının bugün onaylanan kararnamelerle garanti altına alındığını belirterek, "Biz bu önlemleri Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için alıyoruz" dedi. Hükümet, üç ayda bir kamuoyunu İsrail’e karşı uygulanan yaptırımlar konusunda bilgilendirecek.Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria ise, "Başbakan Sanchez’in BM’de vurguladığı gibi Filistin Devleti’ni tanımak acil bir gerekliliktir. İspanya bunu Mayıs ayında yaptı ve şimdi birçok ülkenin benzer adımlar attığını gördük" dedi. Alegria, İspanya’nın İsrail ve Filistin’in iki devletli çözüm çerçevesinde birlikte yaşaması için kilit bir rol oynadığını kaydetti.İspanya hükümeti, 9 Eylül’de aldığı kararlarla İsrail’e karşı dokuz maddelik yaptırım açıklamış, tam silah ambargosu ve askeri konulara ilişkin maddelerin teknik ve hukuki gerekçelerle bugüne kadar onaylanması bekletilmişti.

