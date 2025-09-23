Türkiye
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.49 olarak açıklandı.
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün (23 Eylül) itibarıyla 31.49 olarak açıklandı. Barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 olarak ölçülmüştü. En düşük su miktarı Kazandere Barajı'ndaİSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

14:33 23.09.2025
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.49 olarak açıklandı.
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün (23 Eylül) itibarıyla 31.49 olarak açıklandı. Barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 olarak ölçülmüştü.

En düşük su miktarı Kazandere Barajı'nda

İSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 18.61
Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88
Darlık Barajı yüzde 45.32
• Elmalı Barajı yüzde 52.92
Istrancalar Barajı yüzde 20.34
• Kazandere Barajı yüzde 3.37
• Pabuçdere Barajı yüzde 20.05
• Sazlıdere Barajı yüzde 32.58
• Terkos Barajı yüzde 37.61
• Ömerli Barajı yüzde 23.39
TÜRKİYE
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
11 Eylül, 22:47
