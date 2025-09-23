https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iski-paylasti-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-dusmeye-devam-ediyor-1099599308.html

İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.49 olarak açıklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T14:33+0300

2025-09-23T14:33+0300

2025-09-23T14:33+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul

baraj

baraj doluluk

susuzluk

kuraklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b46f842a8b516f8ad595c4eaf02bdf0.jpg

İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün (23 Eylül) itibarıyla 31.49 olarak açıklandı. Barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 olarak ölçülmüştü. En düşük su miktarı Kazandere Barajı'ndaİSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbula-su-saglayan-terkos-barajinin-bazi-bolumleri-yesile-burundu-kiyi-kesimlerde-kopukler-1099303917.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj, baraj doluluk, susuzluk, kuraklık