https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iski-paylasti-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-dusmeye-devam-ediyor-1099599308.html
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.49 olarak açıklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T14:33+0300
2025-09-23T14:33+0300
2025-09-23T14:33+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
baraj
baraj doluluk
susuzluk
kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b46f842a8b516f8ad595c4eaf02bdf0.jpg
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün (23 Eylül) itibarıyla 31.49 olarak açıklandı. Barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 olarak ölçülmüştü. En düşük su miktarı Kazandere Barajı'ndaİSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbula-su-saglayan-terkos-barajinin-bazi-bolumleri-yesile-burundu-kiyi-kesimlerde-kopukler-1099303917.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d98ca9212b271707a8997a70fb21fd9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj, baraj doluluk, susuzluk, kuraklık
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj, baraj doluluk, susuzluk, kuraklık
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.49 olarak açıklandı.
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün (23 Eylül) itibarıyla 31.49 olarak açıklandı. Barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 olarak ölçülmüştü.
En düşük su miktarı Kazandere Barajı'nda
İSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı
yüzde 18.61
• Büyükçekmece Barajı
yüzde 34.88
• Darlık Barajı
yüzde 45.32
• Elmalı Barajı
yüzde 52.92
• Istrancalar Barajı
yüzde 20.34
• Kazandere Barajı
yüzde 3.37
• Pabuçdere Barajı
yüzde 20.05
• Sazlıdere Barajı
yüzde 32.58
• Terkos Barajı
yüzde 37.61
• Ömerli Barajı
yüzde 23.39