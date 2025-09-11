Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbula-su-saglayan-terkos-barajinin-bazi-bolumleri-yesile-burundu-kiyi-kesimlerde-kopukler-1099303917.html
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
Sputnik Türkiye
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümlerinin renk değiştirdiği, kıyı kesimlerinde köpükler olduğu görüntülendi 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T22:47+0300
2025-09-11T22:47+0300
türki̇ye
terkos barajı
su
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099303601_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cf8465da3db8d62843f58cebc26021c3.jpg
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler meydana geldi.Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.Suda fark edilen renk değişimi havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/konya-ovasinda-su-krizi-baraj-ve-gollerde-kritik-dusus-yasandi-1099303150.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099303601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8a9afd304db1466fc1145235f8fa114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
terkos barajı, su, i̇stanbul
terkos barajı, su, i̇stanbul

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi

22:47 11.09.2025
© AA / Harun UyanıkTerkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA / Harun Uyanık
Abone ol
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümlerinin renk değiştirdiği, kıyı kesimlerinde köpükler olduğu görüntülendi
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler meydana geldi.
Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Suda fark edilen renk değişimi havadan görüntülendi.
Konya Ovası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
TÜRKİYE
Konya Ovası'nda su krizi: Baraj ve göllerde kritik düşüş yaşandı
22:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала