https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbula-su-saglayan-terkos-barajinin-bazi-bolumleri-yesile-burundu-kiyi-kesimlerde-kopukler-1099303917.html
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
Sputnik Türkiye
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümlerinin renk değiştirdiği, kıyı kesimlerinde köpükler olduğu görüntülendi 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T22:47+0300
2025-09-11T22:47+0300
2025-09-11T22:47+0300
türki̇ye
terkos barajı
su
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099303601_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cf8465da3db8d62843f58cebc26021c3.jpg
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler meydana geldi.Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.Suda fark edilen renk değişimi havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/konya-ovasinda-su-krizi-baraj-ve-gollerde-kritik-dusus-yasandi-1099303150.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099303601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8a9afd304db1466fc1145235f8fa114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
terkos barajı, su, i̇stanbul
terkos barajı, su, i̇stanbul
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nın bazı bölümleri yeşile büründü, kıyı kesimlerde köpükler görüntülendi
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümlerinin renk değiştirdiği, kıyı kesimlerinde köpükler olduğu görüntülendi
İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler meydana geldi.
Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Suda fark edilen renk değişimi havadan görüntülendi.