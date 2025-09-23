Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iran-disisleri-iran-ve-avrupa-uclusu-disisleri-bakanlari-diyalogu-surdurme-karari-aldi-1099617581.html
İran Dışişleri: İran ve Avrupa üçlüsü dışişleri bakanları diyaloğu sürdürme kararı aldı
İran Dışişleri: İran ve Avrupa üçlüsü dışişleri bakanları diyaloğu sürdürme kararı aldı
Sputnik Türkiye
İran ve Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanlarının, nükleer meselede diplomatik diyaloğu sürdürme ve görüşmelere devam etme kararı... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T20:37+0300
2025-09-23T20:35+0300
dünya
i̇ran dışişleri bakanlığı
avrupa
almanya
fransa
i̇ngiltere
i̇ran
new york
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104159/54/1041595439_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_09cb4fb3af5c3a5dfe23e8c90fab9b89.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı, New York’ta İran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, nükleer mesele konusunda diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için önerilerin dile getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “BM’nin kaldırılan yaptırımlarının haksız ve yasa dışı bir şekilde yeniden başlatılması girişimi dikkate alınarak, bu toplantıda diplomatik yaklaşımın devamı için çeşitli fikir ve öneriler ele değerlendirildi ve ilgili tüm tarafların istişarelere devam etmesi kararı alındı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/iran-avrupanin-eylemlerine-karsi-en-iyi-secenek-nukleer-silahlarin-yayilmasinin-onlenmesi-1099582033.html
almanya
fransa
i̇ngiltere
i̇ran
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104159/54/1041595439_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6c3eceba667b4cb05e47a7f1556f9435.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran dışişleri bakanlığı, avrupa, almanya, fransa, i̇ngiltere, i̇ran, new york, birleşmiş milletler (bm)
i̇ran dışişleri bakanlığı, avrupa, almanya, fransa, i̇ngiltere, i̇ran, new york, birleşmiş milletler (bm)

İran Dışişleri: İran ve Avrupa üçlüsü dışişleri bakanları diyaloğu sürdürme kararı aldı

20:37 23.09.2025
© Twitterİran Dışişleri Bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Twitter
Abone ol
İran ve Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanlarının, nükleer meselede diplomatik diyaloğu sürdürme ve görüşmelere devam etme kararı aldığı açıklandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, New York’ta İran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, nükleer mesele konusunda diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için önerilerin dile getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “BM’nin kaldırılan yaptırımlarının haksız ve yasa dışı bir şekilde yeniden başlatılması girişimi dikkate alınarak, bu toplantıda diplomatik yaklaşımın devamı için çeşitli fikir ve öneriler ele değerlendirildi ve ilgili tüm tarafların istişarelere devam etmesi kararı alındı.
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
DÜNYA
İran: Avrupa'nın eylemlerine karşı en iyi seçenek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmek
Dün, 22:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала