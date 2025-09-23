https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iran-disisleri-iran-ve-avrupa-uclusu-disisleri-bakanlari-diyalogu-surdurme-karari-aldi-1099617581.html

İran Dışişleri: İran ve Avrupa üçlüsü dışişleri bakanları diyaloğu sürdürme kararı aldı

İran ve Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanlarının, nükleer meselede diplomatik diyaloğu sürdürme ve görüşmelere devam etme kararı... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, New York’ta İran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, nükleer mesele konusunda diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için önerilerin dile getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “BM’nin kaldırılan yaptırımlarının haksız ve yasa dışı bir şekilde yeniden başlatılması girişimi dikkate alınarak, bu toplantıda diplomatik yaklaşımın devamı için çeşitli fikir ve öneriler ele değerlendirildi ve ilgili tüm tarafların istişarelere devam etmesi kararı alındı.”

