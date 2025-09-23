https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iran-disisleri-iran-ve-avrupa-uclusu-disisleri-bakanlari-diyalogu-surdurme-karari-aldi-1099617581.html
İran Dışişleri: İran ve Avrupa üçlüsü dışişleri bakanları diyaloğu sürdürme kararı aldı
İran Dışişleri Bakanlığı, New York’ta İran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, nükleer mesele konusunda diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için önerilerin dile getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “BM’nin kaldırılan yaptırımlarının haksız ve yasa dışı bir şekilde yeniden başlatılması girişimi dikkate alınarak, bu toplantıda diplomatik yaklaşımın devamı için çeşitli fikir ve öneriler ele değerlendirildi ve ilgili tüm tarafların istişarelere devam etmesi kararı alındı.”
İran Dışişleri Bakanlığı, New York’ta İran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, nükleer mesele konusunda diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için önerilerin dile getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “BM’nin kaldırılan yaptırımlarının haksız ve yasa dışı bir şekilde yeniden başlatılması girişimi dikkate alınarak, bu toplantıda diplomatik yaklaşımın devamı için çeşitli fikir ve öneriler ele değerlendirildi ve ilgili tüm tarafların istişarelere devam etmesi kararı alındı.”