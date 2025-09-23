https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ingilterenin-kamu-borcu-koronavirus-donemindeki-zirvelere-ulasti-1099596335.html

İngiltere'nin kamu borcu, koronavirüs dönemindeki zirvelere ulaştı

İngiltere'nin kamu borcu, koronavirüs dönemindeki zirvelere ulaştı

Başbakan Starmer yönetiminde 1 yılı aşkın bir süreyi geride bırakan İngiltere, kamu borcunda pandemi dönemindeki seviyeleri yeniden gördü. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer döneminde, ekonomideki durgunluk ve Ukrayna'ya aktarılan kaynaklar ışığında, ülkenin kamu borcu koronavirüs pandemisi sırasındaki zirve seviyelere geri döndü. İngiltere'nin kamuya açık istatistiklerini inceleyen Sputnik, Londra'nın kamu borcunu hesapladı.İngiltere'nin kamu borcu birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor ve Temmuz ayı sonunda pandeminin zirve seviyelerine tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Örneğin, İngiltere koronavirüs pandemisinin akut evresini 2020'de GSYİH'nin yüzde 96.6'sı olan bir borç oranıyla, 2021'de ise benzer şekilde yüzde 96.4'le tamamladı. Temmuz 2025 sonundaysa borç oranı yüzde 96.1'e ulaştı. Dolayısıyla, Temmuz 2024'ten beri başbakan olan Starmer döneminde kamu borcu ortalama GSYİH'nin yüzde 96'sına denk geliyor.Bu, seleflerinin görev süreleri boyunca oluşan ortalama borç seviyesinden önemli ölçüde daha yüksek. Örneğin, Rishi Sunak döneminde kamu borcu GSYİH'nin ortalama 95.05'i iken, Boris Johnson döneminde bu oran yüzde 92.8 ve Theresa May döneminde yüzde 81.93'tü.Ekonomik büyüme hızı da düşüşteDurgun ekonomi nedeniyle İngiltere'nin büyüme hızı da düşüşte. Geçen yıl ülkenin GSYİH'si yalnızca yüzde 1.1 büyürken, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre İngiltere bu yılı yüze 1.2 büyüme oranıyla kapatacak. Dolayısıyla, Starmer döneminde İngiltere'nin ortalama ekonomik büyümesi, Haziran 2007'den Mayıs 2010'a kadar görevde bulunan eski Başbakan Gordon Brown ve Haziran 2019'dan Eylül 2022'ye kadar İngiliz hükümetine başkanlık eden Boris Johnson'ın kriz dönemleri hariç tutulduğunda, şu anda en düşük seviyede.

