Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de İsrail katliamı sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde Filistin hakkında açıklamalarda bulundu.Gazze'deki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz'' dedi.'Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır'' açıklamasında bulundu.'Binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor'İsrail'in Filistin'e soykırım uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu:

