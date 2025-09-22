https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/cumhurbaskani-erdogan-bmde-konusuyor-1099583486.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de İsrail katliamı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de İsrail katliamı sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 'Filistin Meselesine Çözüm ve İki Devletli Formülün Hayata Geçirilmesi' konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde Filistin hakkında açıklamalarda bulundu.Gazze'deki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz'' dedi.'Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır'' açıklamasında bulundu.'Binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor'İsrail'in Filistin'e soykırım uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan’ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 'Filistin Meselesine Çözüm ve İki Devletli Formülün Hayata Geçirilmesi' konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta konuşma yaptı. AA'nın aktardığına göre, Erdoğan'ın konuşması sırasında sesi kesildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde Filistin hakkında açıklamalarda bulundu.
Gazze'deki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz'' dedi.
'Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır'' açıklamasında bulundu.
'Binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor'
İsrail'in Filistin'e soykırım uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu:
Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor.