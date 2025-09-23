https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/icinde-15-kisi-olan-araca-cig-carpti-arac-ucurumda-asili-kaldi-1099587880.html
Rize'de araçların üzerine çığ düştü: Uçurumda asılı kalan kamyonet, ekipleri bekledi
Rize'de Trovit Yaylası'nda 6 aracın üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.
Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.
Rize'de araçların üzerine çığ düştü: Uçurumda asılı kalan kamyonet, ekipleri bekledi
07:43 23.09.2025 (güncellendi: 09:08 23.09.2025)
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.
15 kişi ve hayvanları uçurumun kenarında asılı kaldı
Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.