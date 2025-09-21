Doğu'da kar güneyde deniz keyfi: Bayburt'un yüksek kesimleri bembeyaz oldu, Antalya'da sahiller hala dolu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/doguda-kar-guneyde-deniz-keyfi-bayburtun-yuksek-kesimleri-bembeyaz-oldu-antalyada-sahiller-hala-1099544939.html
Türkiye her sene olduğu gibi bu yılda bir yanı ile yazı bir yanıyla kışı yaşıyor. Bayburt'ta da yılın ilk karı düştü. Antalya sahilleri ise 34 derece ve sahiller dolu.
Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimleri ile bazı yaylalarında kar etkili oldu.
Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.
Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.
Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü. Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.
Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.
Bayburt'ta yüksek kesimler bembeyaz
Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Antalya 34 derece, sahiller dolu
Güneyde ve batı bölgelerinde ise sıcaklıklar henüz düşmedi. Antalya'da termometreler bugün 34 dereceyi gösteriyor. Deniz kenarına gidenler hem güneşlendi hem de denize girdi.