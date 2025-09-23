Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/guterres-trump-ile-ukrayna-ihtilafini-gorustu-1099618475.html
Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü
Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna’daki çatışmayı ele aldığı bildirildi. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T21:34+0300
2025-09-23T21:32+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
donald trump
abd
ukrayna
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055872938_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_d1795d8400ac73c71da9a22c44948247.jpg
BM Genel Sekreter ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı, ancak görüşmenin detayları paylaşılmadı.Açıklamada, “Taraflar, özellikle Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. Genel Sekreter, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışmaları çözme çabalarını takdir etti ve BM’nin barış arayışında ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/son-dakika-bm-genel-sekreteri-guterres-bir-tercih-yapmak-durumundayiz-1099603815.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055872938_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d630baa1b7551cec26df1995d3268fbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bm genel sekreteri antonio guterres, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu
bm genel sekreteri antonio guterres, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu

Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü

21:34 23.09.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna’daki çatışmayı ele aldığı bildirildi.
BM Genel Sekreter ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı, ancak görüşmenin detayları paylaşılmadı.
Açıklamada, “Taraflar, özellikle Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. Genel Sekreter, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışmaları çözme çabalarını takdir etti ve BM’nin barış arayışında ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti” denildi.
Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres: Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında
16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала