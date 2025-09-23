https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/guterres-trump-ile-ukrayna-ihtilafini-gorustu-1099618475.html
Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü
Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü
23.09.2025
BM Genel Sekreter ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı, ancak görüşmenin detayları paylaşılmadı.Açıklamada, “Taraflar, özellikle Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. Genel Sekreter, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışmaları çözme çabalarını takdir etti ve BM’nin barış arayışında ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti” denildi.
BM Genel Sekreter ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı, ancak görüşmenin detayları paylaşılmadı.
Açıklamada, “Taraflar, özellikle Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. Genel Sekreter, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışmaları çözme çabalarını takdir etti ve BM’nin barış arayışında ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti” denildi.