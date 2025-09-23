https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/guterres-trump-ile-ukrayna-ihtilafini-gorustu-1099618475.html

Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü

Guterres, Trump ile Ukrayna ihtilafını görüştü

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna’daki çatışmayı ele aldığı bildirildi. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T21:34+0300

2025-09-23T21:34+0300

2025-09-23T21:32+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

donald trump

abd

ukrayna

bm genel kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055872938_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_d1795d8400ac73c71da9a22c44948247.jpg

BM Genel Sekreter ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı, ancak görüşmenin detayları paylaşılmadı.Açıklamada, “Taraflar, özellikle Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. Genel Sekreter, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışmaları çözme çabalarını takdir etti ve BM’nin barış arayışında ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/son-dakika-bm-genel-sekreteri-guterres-bir-tercih-yapmak-durumundayiz-1099603815.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm genel sekreteri antonio guterres, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu