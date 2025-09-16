https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/eylul-ayi-basindan-bu-yana-rekor-seviyelerde-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-1099404201.html
Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
Sputnik Türkiye
Gram altın, eylül ayından bu yana 4 bin 600 TL seviyesinden sürekli yukarı olarak yönlendi. Bugün ise gram altın bir rekor daha kırdı ve 4 bin 900 lirayı... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T15:12+0300
2025-09-16T15:12+0300
2025-09-16T16:37+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
1 dolar
euro
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_83edc24fc87116616a9258da5327a9ad.png
Ons altın 3 bin 689.32 dolara kadar yükselirken, gram altın bugün 4 bin 900 lirayı aştı. Dolarsa şu 41. 3261 lira.Gram altında rekorGram altın eylül ayı başından beri rekor seviyelerde. 4 bin 700 ardından da 4 bin 800 lirayı geçerek rekor kıran gram altın bugün de 4 bin 900 liranın üzerine çıktı.Gram altın ne kadar?Gram altın 16 Eylül'de şu fiyattan işlem görüyor: Alış: 4 bin 907 liraSatış: 4 bin 911 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/gram-altindan-bir-rekor-daha-4-bin-800-liraya-yukseldi-1099199811.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099409448_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_2c73d221660fc229956010b04759c68d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, gram altın, 1 dolar, euro, rekor
altın, gram altın, 1 dolar, euro, rekor
Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
15:12 16.09.2025 (güncellendi: 16:37 16.09.2025)
Gram altın, eylül ayından bu yana 4 bin 600 TL seviyesinden sürekli yukarı olarak yönlendi. Bugün ise gram altın bir rekor daha kırdı ve 4 bin 900 lirayı geçti.
Ons altın 3 bin 689.32 dolara kadar yükselirken, gram altın bugün 4 bin 900 lirayı aştı. Dolarsa şu 41. 3261 lira.
Gram altın eylül ayı başından beri rekor seviyelerde. 4 bin 700 ardından da 4 bin 800 lirayı geçerek rekor kıran gram altın bugün de 4 bin 900 liranın üzerine çıktı.
Gram altın 16 Eylül'de şu fiyattan işlem görüyor: