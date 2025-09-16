https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/eylul-ayi-basindan-bu-yana-rekor-seviyelerde-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-1099404201.html

Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı

Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı

Gram altın, eylül ayından bu yana 4 bin 600 TL seviyesinden sürekli yukarı olarak yönlendi. Bugün ise gram altın bir rekor daha kırdı ve 4 bin 900 lirayı... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Ons altın 3 bin 689.32 dolara kadar yükselirken, gram altın bugün 4 bin 900 lirayı aştı. Dolarsa şu 41. 3261 lira.Gram altında rekorGram altın eylül ayı başından beri rekor seviyelerde. 4 bin 700 ardından da 4 bin 800 lirayı geçerek rekor kıran gram altın bugün de 4 bin 900 liranın üzerine çıktı.Gram altın ne kadar?Gram altın 16 Eylül'de şu fiyattan işlem görüyor: Alış: 4 bin 907 liraSatış: 4 bin 911 lira

