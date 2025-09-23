https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/dunyayi-koruyacak-gorev-gunes-patlamalarina-karsi-uc-uydu-firlatiliyor-1099599070.html

Dünya’yı koruyacak görev: Güneş patlamalarına karşı üç uydu fırlatılıyor

Dünya’yı tehdit eden güçlü Güneş fırtınalarına karşı harekete geçildi. NASA ve NOAA, üç uyduyu uzaya gönderiyor. Amaç, teknolojiyi felç edebilecek Güneş... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/16/1055776685_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb1882fee5beb5aef22e0beade4f1163.jpg

ABD’nin uzay ajansı NASA ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ortak bir görev için hazırlıklara başladı. Çarşamba günü fırlatılması planlanan üç uydu, Güneş’i ve etkilerini kesintisiz izleyerek olası fırtınalara karşı Dünya’nın savunmasını güçlendirecek.Görev, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilecek. Araçlar, Dünya’dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş yönlü L1 noktasına yerleştirilecek. Buradan sürekli olarak Güneş’teki hareketleri takip edecekler.Üç uydu, tek amaç Görev kapsamında üç farklı uydu gönderilecek: SWFO-L1, NOAA’nın uzay hava durumunu izlemeye adanmış ilk gözlemevi. Carruthers Geocorona Gözlemevi, Dünya’nın en dış atmosfer tabakasını inceleyecek. IMAP, Güneş parçacıklarını ölçecek ve Güneş sistemini kozmik radyasyondan koruyan sınırı haritalayacak.NASA Bilim Direktörü Nicky Fox, “Güneş’in bizim için ne yaptığını anlamamız son derece acil” dedi. Fox, astronot güvenliğine odaklanacaklarını, NOAA’nın ise sivil kullanım için tahminler yapacağını aktardı. Güneş fırtınaları hayatı felç edebilir Bilim insanlarına göre güçlü Güneş fırtınaları GPS sistemlerini bozabilir, elektrik şebekelerini çökertebilir, havacılığı ve tarımı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle görev, kasırga tahmini kadar hayati bir öneme sahip. Bu görevle birlikte Dünya, Güneş’in yıkıcı etkilerine karşı daha güçlü bir savunma hattı kazanmış olacak.

