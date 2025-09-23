https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogandan-guterrese-bm-sisteminde-revizyon-ihtiyaci-son-yillarda-net-bir-bicimde-1099618283.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak için önlemleri artırmaya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak için önlemleri artırmaya çağırdı
Sputnik Türkiye
New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin dışındaki bir diğer gündemi Ukrayna krizi oldu. Erdoğan, görüşmede BM'yi... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T21:41+0300
2025-09-23T21:41+0300
2025-09-23T21:55+0300
dünya
gazze
i̇srail
recep tayyip erdoğan
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099618593_0:249:2048:1401_1920x0_80_0_0_6ec207623271df7ad4128345db2f0d36.jpg
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Ukrayna krizi gibi küresel konuların yanı sıra Birleşmiş Milletler sistemine ilişkin revizyon ihtiyacı vardı.İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bir bilgilendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini ve İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını belirttiği aktarıldı.'Türkiye gayretlerini artırdı'İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan 'Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu' ifade etti.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını, Türkiye’nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-birlesmis-milletler-genel-sekreteri-guterresle-gorustu-1099617501.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099618593_133:0:2048:1436_1920x0_80_0_0_21f4db059a08013d16ab0a408a3c82c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇srail, recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres
gazze, i̇srail, recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak için önlemleri artırmaya çağırdı
21:41 23.09.2025 (güncellendi: 21:55 23.09.2025)
New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin dışındaki bir diğer gündemi Ukrayna krizi oldu. Erdoğan, görüşmede BM'yi Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için önlemleri artırmaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Ukrayna krizi gibi küresel konuların yanı sıra Birleşmiş Milletler sistemine ilişkin revizyon ihtiyacı vardı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bir bilgilendirme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini ve İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını belirttiği aktarıldı.
'Türkiye gayretlerini artırdı'
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan 'Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu' ifade etti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını, Türkiye’nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini aktardı.