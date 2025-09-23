https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-birlesmis-milletler-genel-sekreteri-guterresle-gorustu-1099617501.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Libya Lideri el-Menfi'yle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nun ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelirken, New York’taki Türkevi’nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi de kabul etti.

