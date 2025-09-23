Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-ne-sinirlarimiz-icinde-ne-de-bolgemizde-terore-tahammulumuz-yoktur-1099586043.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur
New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sınırlarımız içinde ne de... 23.09.2025
2025-09-23T02:00+0300
2025-09-23T02:26+0300
dünya
abd
türkiye
recep tayyip erdoğan
new york
donald trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce düzenlenen akşam yemeğine katıldı.Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD ile ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmede ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temasların yoğunlaşmaya, kurumlar arasındaki yapıcı diyalogun hız kazanmaya başladığını ifade etti."Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.Ayrıca "Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inandığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin" ifadesine de yer verdi.BM Genel Kurulu'nun gündem konusu olan Filistin ile ilgili konuşan Erdoğan "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur

02:00 23.09.2025 (güncellendi: 02:26 23.09.2025)
New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir" dedi. Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın ikinci döneminde temasların yoğunlaşmaya başladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD ile ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmede ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temasların yoğunlaşmaya, kurumlar arasındaki yapıcı diyalogun hız kazanmaya başladığını ifade etti.
"Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.
Ayrıca "Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inandığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin" ifadesine de yer verdi.
BM Genel Kurulu'nun gündem konusu olan Filistin ile ilgili konuşan Erdoğan "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
"Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır"
"Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur"
"Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz."
