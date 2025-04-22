https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/gorme-kaybina-karsi-cigir-acan-tedavi-bilim-insanlari-retina-yenileyen-ilac-gelistirdi-1095584806.html

Görme kaybına karşı çığır açan tedavi: Bilim insanları 'retina yenileyen ilaç' geliştirdi

Görme kaybına karşı çığır açan tedavi: Bilim insanları 'retina yenileyen ilaç' geliştirdi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'deki KAIST Üniversitesi araştırmacıları, retina sinirlerini yeniden oluşturarak görmeyi geri kazandıran bir ilaç geliştirdi. Bu yöntem, tedavisi... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:10+0300

2025-04-22T13:10+0300

2025-04-22T13:10+0300

sağlik

yaşam

görme kaybı

körlük

tedavi

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Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi, retinaya bağlı görme kaybı riskiyle karşı karşıya. Özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve retinitis pigmentosa gibi hastalıklarda, hasra gören retina dokusu günümüzde geri kazanılamıyor. Ancak Güney Kore'deki KAIST Üniversitesi bilim insanları, bu gidişatı değiştirebilecek devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.KAIST Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Prof. Dr. Jin Woo Kim liderliğindeki ekip, retina sinirlerinin yenilenmesini sağlayan yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. PROX1 adlı proteinin retinal yenilenmeyi baskıladığını keşfeden araştırmacılar, bu proteini etkisiz hale getiren bir antikor aracılığıyla farelerde görsel iyileşme sağladı. Uygulanan tedavi, retina hasarı olan deney farelerinde görme yetisini altı ay boyunca koruyabildi.'Hastalar yaşam kalitesi geri kazanabilir'Bu çalışma, memeli canlılarda uzun vadeli retina rejenerasyonunun ilk kez başarıyla sağlandığı bilimsel araştırma olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda görme kaybı yaşayan milyonlarca kişi için tedaviye giden yolda umut verici bir adım niteliğinde olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.Tedavinin 2028 yılına kadar insanlar üzerinde klinik denemelere başlanması hedefleniyor. Araştırmanın detayları, 26 Mart'ta Nature Communications dergisinde yayımlandı.Prof. Dr. Kim, geliştirdikleri bu tedavi yönteminin 'yalnızca görmeyi değil, hastaların yaşam kalitesini de geri kazanabileceğini' belirtti. Retina neden yenilenemez?Balık gibi soğukkanlı canlılarda retina hasarı sonrası 'glial hücreler' kendi kendisini onarabiliyor. Ancak memelilerde bu süreç baskılanıyor. Yapılan bu çalışmada, aradaki farkın temelinde PROX1 proteinin yattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, bu proteini hedef alarak memelilerin de balıklar gibi retina dokusunu yenileyebileceğini gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bilim-insanlari-ortaya-koydu-demans-riskini-yuzde-15-azaltiyor-1095580397.html

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yaşam, görme kaybı, körlük, tedavi