https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/ozgur-ozel-yeniden-chp-genel-baskanligina-secildi-1099547008.html
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T14:03+0300
2025-09-21T14:03+0300
2025-09-21T14:03+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
chp genel başkanlığı
chp genel merkezi
chp olağanüstü genel kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_330cb1d3156723ae02dda49906277c20.jpg
Özgür Özel, yeniden CHP genel başkanlığa seçildi.Özgür Özel yeniden genel başkanPartinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor. Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.CHP Genel Başkanı Özel: Yargı eliyle kirli bir yol açıldıÖzel kurultaydaki konuşmasında, birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü, tam bağımsız, iç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye'yi savunduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade eden Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi, içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil iktidardan gitme ihtimalinedir." görüşünü savundu.Yargı eliyle kirli bir yol açıldığını öne süren Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu."19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" Bugün, İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan delegelerin sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağı bir Kurultay yapacaklarını belirten Özel, hem irade tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti.
chp genel başkanlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6475fc7ab1aa7fee0f8474e75a6d9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, chp genel başkanlığı, chp genel merkezi, chp olağanüstü genel kurultayı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, chp genel başkanlığı, chp genel merkezi, chp olağanüstü genel kurultayı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.
Özgür Özel, yeniden CHP genel başkanlığa seçildi.
Özgür Özel yeniden genel başkan
Partinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor. Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.
Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özel: Yargı eliyle kirli bir yol açıldı
Özel kurultaydaki konuşmasında, birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü, tam bağımsız, iç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye'yi savunduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.
Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade eden Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi, içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil iktidardan gitme ihtimalinedir." görüşünü savundu.
Yargı eliyle kirli bir yol açıldığını öne süren Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için teşekkür ediyorum"
"Yaratılmaya çalışan imaj şudur. 'Bir kavga var, kavganın tarafı biz değiliz. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, taraflar CHP'li. Biz bu işin dışındayız' diyor AK Parti. Birincisi, şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış ve kendi kusuruna bakmadan partiye, yapıya, kişilere kinlenmiş birtakım aparatları buldular. Onları CHP'li gibi sundular. Ellerindeki yargı kollarıyla bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu."
Bugün, İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan delegelerin sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağı bir Kurultay yapacaklarını belirten Özel, hem irade tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti.