Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Özgür Özel, yeniden CHP genel başkanlığa seçildi.Özgür Özel yeniden genel başkanPartinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor. Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.CHP Genel Başkanı Özel: Yargı eliyle kirli bir yol açıldıÖzel kurultaydaki konuşmasında, birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü, tam bağımsız, iç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye'yi savunduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade eden Özel, "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi, içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil iktidardan gitme ihtimalinedir." görüşünü savundu.Yargı eliyle kirli bir yol açıldığını öne süren Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu."19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" Bugün, İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan delegelerin sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağı bir Kurultay yapacaklarını belirten Özel, hem irade tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti.

