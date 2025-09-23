https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/charlie-kirk-ve-trump-yorumlari-nedeniyle-askiya-alinan-jimmy-kimmel-sov-geri-donuyor-1099593451.html

'Özgürlüklerin ülkesi ABD'de sansür krizi: Trump ve Kirk yorumları nedeniyle askıya alınan Jimmy Kimmel Şov geri dönüyor

'Özgürlüklerin ülkesi ABD'de sansür krizi: Trump ve Kirk yorumları nedeniyle askıya alınan Jimmy Kimmel Şov geri dönüyor

Sputnik Türkiye

ABC, Jimmy Kimmel’in ‘uygunsuz ve zamanlaması kötü’ yorumları nedeniyle yayından alınmasından sonra gelen tepkilerin ardından dönüş tarihini açıkladı. Kimmel, Charlie Kirk cinayeti ve Trump hakkında ne demişti?

2025-09-23T12:18+0300

2025-09-23T12:18+0300

2025-09-23T12:50+0300

dünya

jimmy kimmel

charlie kirk

donald trump

abc

amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu)

tom hanks

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099592764_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bc9742f55a0c1552c51e46cf0ecff92a.jpg

New York merkezli ABC, komedyen Jimmy Kimmel ve ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından sunucunun dönüş tarihini Salı günü olarak açıkladı.Böylece Jimmy Kimmel’in askıya alınması sona erdi ve ABC, geç saatlerde yayınlanan şovun sunucusunun ekrana geri döneceğini doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kimmel neler söylemişti?Jimmy Kimmel, Trump’a yakın siyasi aktivist 31 yaşındaki Charlie Kirk’ün 10 Eylül’de öldürülmesinin ardından 15 Eylül Pazartesi günkü açılış monoloğunda şunları söylemişti:Ardından Beyaz Saray’ın bayrağı yarıya indirmesine değinen Kimmel, “Başkanın bu olayı ne kadar zor kabullendiğini görebiliyorsunuz” dedikten sonra Trump’ın bir görüntüsüne yer verdi. Trump, görüntülerde gazetecilerin Kirk’ün ölümünden sonraki ruh hali sorusuna “Çok iyiyim” yanıtını veriyor, ardından Beyaz Saray’da yeni balo salonu inşaatına işaret ediyordu.‘Yasın 4’üncü aşaması: inşaat’Kimmel bu sahneyi, “Bu yas tutmanın dördüncü aşaması: inşaat” diyerek alaya aldı ve ekledi: “Bu, bir yetişkinin ‘arkadaşım’ dediği birinin öldürülmesine verdiği tepki değil. Bu, dört yaşındaki bir çocuğun akvaryum balığının ölmesine verdiği tepki.”400'den fazla ünlüden destek gelmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/angeline-jolie-ulkemi-taniyamiyorum-1099574277.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jimmy kimmel, jimmy kimmel şov, charlie kirk, abc, ne zaman, trump