'Özgürlüklerin ülkesi ABD'de sansür krizi: Trump ve Kirk yorumları nedeniyle askıya alınan Jimmy Kimmel Şov geri dönüyor

ABC, Jimmy Kimmel'in 'uygunsuz ve zamanlaması kötü' yorumları nedeniyle yayından alınmasından sonra gelen tepkilerin ardından dönüş tarihini açıkladı. Kimmel, Charlie Kirk cinayeti ve Trump hakkında ne demişti?
12:18 23.09.2025 (güncellendi: 12:50 23.09.2025)
ABC, Jimmy Kimmel’in Charlie Kirk ve Trump hakkındaki yorumlarını ‘uygunsuz ve zamanlaması kötü’ niteleyerek askıya almasından sonra Tom Hanks, Jennifer Aniston, Merly Streep gibi ünlü isimlerden gelen tepkilerin ardından şovun tekrar yayınlanacağını açıkladı.
New York merkezli ABC, komedyen Jimmy Kimmel ve ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından sunucunun dönüş tarihini Salı günü olarak açıkladı.
Böylece Jimmy Kimmel’in askıya alınması sona erdi ve ABC, geç saatlerde yayınlanan şovun sunucusunun ekrana geri döneceğini doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Geçen Çarşamba, ülkemiz için duygusal bir anda, gerginliği daha fazla tırmandırmamak için programın prodüksiyonunu askıya alma kararı aldık.Bu kararı, bazı yorumların zamanlamasının kötü ve bu nedenle de hassasiyetsiz olduğuna inandığımız için aldık. Son günlerde Jimmy ile düşünceli görüşmeler yaptık ve bu görüşmelerden sonra programın Salı günü geri dönmesine karar verdik.
Jimmy Kimmel, Trump’a yakın siyasi aktivist 31 yaşındaki Charlie Kirk’ün 10 Eylül’de öldürülmesinin ardından 15 Eylül Pazartesi günkü açılış monoloğunda şunları söylemişti:
Hafta sonunda, MAGA grubunun Charlie Kirk’ü öldüren kişiyi kendi gruplarından biri değilmiş gibi göstermeye çalışmasıyla yeni bir dibe vurduk. Bu trajediden siyasi puan devşirmek için ellerinden geleni yaptılar.
Ardından Beyaz Saray’ın bayrağı yarıya indirmesine değinen Kimmel, “Başkanın bu olayı ne kadar zor kabullendiğini görebiliyorsunuz” dedikten sonra Trump’ın bir görüntüsüne yer verdi. Trump, görüntülerde gazetecilerin Kirk’ün ölümünden sonraki ruh hali sorusuna “Çok iyiyim” yanıtını veriyor, ardından Beyaz Saray’da yeni balo salonu inşaatına işaret ediyordu.
‘Yasın 4’üncü aşaması: inşaat’
Kimmel bu sahneyi, “Bu yas tutmanın dördüncü aşaması: inşaat” diyerek alaya aldı ve ekledi: “Bu, bir yetişkinin ‘arkadaşım’ dediği birinin öldürülmesine verdiği tepki değil. Bu, dört yaşındaki bir çocuğun akvaryum balığının ölmesine verdiği tepki.”
400'den fazla ünlüden destek gelmişti
Aralarında Jennifer Aniston, Tom Hanks, Selena Gomez, Robert De Niro, Merly Streep gibi isimlerin olduğu
400’den fazla ünlü, Jimmy Kimmel’a destek vererek Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) düzenlediği açık mektupta ‘ifade özgürlüğüne yönelik hükümet tehditlerine’ karşı bir bildiriye imza atmıştı.