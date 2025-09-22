Angeline Jolie: Ülkemi tanıyamıyorum

Ülkemi seviyorum ama şu anda, ülkemi tanıyamıyorum. Her zaman uluslararası bir hayat sürdüm, ailem enternasyonal, arkadaşlarım, hayatım… Dünya görüşüm eşit, birleşik ve enternasyonel. Herhangi birinin kişisel görüşleri ve özgürlüklerini herhangi bir yerde kısıtlayan ya da ayrıştıran her şey bence çok tehlikeli. Böyle ciddi zamanlarda, bir şeyleri gelişigüzel söylememeye dikkat etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz zamanlar çok, çok zor zamanlar.