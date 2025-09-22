https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/angeline-jolie-ulkemi-taniyamiyorum-1099574277.html
Angeline Jolie: Ülkemi tanıyamıyorum
Akademi ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Jimmy Kimmel’ın şovunun askıya alınması ve Charlie Kirk’ün ölümünden sonra yaşanan fikir ayrılıkları üzerine konuştu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099574120_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7da2569eeab9884cf060255513e63ca8.jpg
Pazar günü İspanya’daki San Sebastian film festivaline katılan oyuncu Angelina Jolie, bir gazetecinin “Bir oyuncu ve bir Amerikalı olarak neden korkuyorsunuz?” sorusu üzerine “Bu, çok zor bir soru” dedi ve ekledi:Jimmy Kimmel şovun yayından kalkmasıABD’li ünlü sunucu Jimmy Kimmel'in gece şovu Jimmy Kimmel Live! 17 Eylül 2025 tarihinde ABC tarafından ‘süresiz olarak’ yayından kaldırıldı.Bu karar, Kimmel'in, siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yaptığı yorumların ardından, alındı.Kimmel, Kirk cinayetinin katil zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson'ı ‘MAGA çetesinin bir üyesi’ olarak tanımlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber” ifadelerini kullanarak Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini söylemişti.
16:48 22.09.2025 (güncellendi: 16:49 22.09.2025)
Pazar günü İspanya’daki San Sebastian film festivaline katılan oyuncu Angelina Jolie, bir gazetecinin “Bir oyuncu ve bir Amerikalı olarak neden korkuyorsunuz?” sorusu üzerine “Bu, çok zor bir soru” dedi ve ekledi:
Ülkemi seviyorum ama şu anda, ülkemi tanıyamıyorum. Her zaman uluslararası bir hayat sürdüm, ailem enternasyonal, arkadaşlarım, hayatım… Dünya görüşüm eşit, birleşik ve enternasyonel. Herhangi birinin kişisel görüşleri ve özgürlüklerini herhangi bir yerde kısıtlayan ya da ayrıştıran her şey bence çok tehlikeli. Böyle ciddi zamanlarda, bir şeyleri gelişigüzel söylememeye dikkat etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz zamanlar çok, çok zor zamanlar.
Jimmy Kimmel şovun yayından kalkması
ABD’li ünlü sunucu Jimmy Kimmel'in gece şovu Jimmy Kimmel Live! 17 Eylül 2025 tarihinde ABC tarafından ‘süresiz olarak’ yayından kaldırıldı.
Bu karar, Kimmel'in, siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yaptığı yorumların ardından, alındı.
Kimmel, Kirk cinayetinin katil zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson'ı ‘MAGA çetesinin bir üyesi’ olarak tanımlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber” ifadelerini kullanarak Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini söylemişti.