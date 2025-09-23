Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cevizlibag-ataturk-kyk-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-kisisel-esyalarina-zarar-veren-4-kisi-1099585220.html
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T00:57+0300
2025-09-23T00:57+0300
türki̇ye
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
saldırı
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi 'kamu malına zarar verme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bakan-duyurdu-kyk-kiz-yurdundaki-goruntulere-sorusturma-acildi-1099477653.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), saldırı, cinsel saldırı
türkiye, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), saldırı, cinsel saldırı

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı

00:57 23.09.2025
© AA / Kaan Recep AtalayPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© AA / Kaan Recep Atalay
Abone ol
Zeytinburnu Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi 'kamu malına zarar verme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
TÜRKİYE
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
18 Eylül, 17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала