https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cevizlibag-ataturk-kyk-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-kisisel-esyalarina-zarar-veren-4-kisi-1099585220.html
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T00:57+0300
2025-09-23T00:57+0300
2025-09-23T00:57+0300
türki̇ye
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
saldırı
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi 'kamu malına zarar verme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bakan-duyurdu-kyk-kiz-yurdundaki-goruntulere-sorusturma-acildi-1099477653.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), saldırı, cinsel saldırı
türkiye, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), saldırı, cinsel saldırı
Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı
Zeytinburnu Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 kişi tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi 'kamu malına zarar verme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.