Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/buyuk-bas-hayvanlarda-et-yiyen-kurtcuk-alarmi-acil-onlem-alindi-1099595404.html
Büyük baş hayvanlarda et yiyen kurtçuk alarmı: Acil önlem alındı
Büyük baş hayvanlarda et yiyen kurtçuk alarmı: Acil önlem alındı
Sputnik Türkiye
Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde sığırda görülen yeni vaka, ABD sınırına en yakın salgın olarak kayda geçti. Yetkililer, ülke genelinde acil kontrol... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T12:46+0300
2025-09-23T12:47+0300
sağlik
abd
haberler
meksika
abd
washington
parazit
et yiyen parazit
kurtçuk
hayvancılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099595264_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_67ebd0601b01cec54c45eba8ae588d80.jpg
Meksika, kuzey sınırına komşu Nuevo Leon eyaletinde et yiyen kurtçuk olarak bilinen parazitin görülmesi üzerine acil durum kontrollerini başlattı. Sabinas Hidalgo kasabasında tespit edilen hayvanın Veracruz’dan geldiği açıklandı. Bu vaka, 2024’te başlayan salgından bu yana ABD sınırına en yakın noktada kayda geçti.ABD’den sert tepki Son vaka öncesinde, 9 temmuz’da Veracruz’da görülen bir başka enfeksiyon nedeniyle Washington yönetimi Meksika’dan canlı sığır ithalatını durdurmuştu. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, “Sınırlarımızı korumak için kararlı adımlar atacağız” dedi ve yasağın kaldırılmayacağını belirtti.Meksika’nın güney eyaletlerinde 500’den fazla aktif vaka bildirildi. Canlı hayvan ihracatına getirilen yasak, ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor. Çiftçi birlikleri yasağın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 400 milyon dolara kadar kayıp yaşanabileceğini hesaplıyor.Hükümetten açıklama Meksika Tarım Bakanı Julio Berdegué, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nuevo León’daki tekil vaka kontrol altına alındı” dedi. Bakan, ağustosta ABD ile üzerinde uzlaşılan ortak mücadele önlemlerinin devreye sokulduğunu da hatırlattı.Et yiyen kurtçuk (Cochliomyia hominivorax) sadece hayvanlarda değil, insanlarda da enfeksiyona yol açabiliyor. Ağustosta ABD’de ilk kez bir insanda tespit edilmesi, endişeyi artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdden-sonra-meksikada-da-et-yiyen-parazit-alarmi-verildi-vakalar-yuzde-53-artti-insanlara-da-1098898876.html
meksika
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099595264_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_be1bd62388cffa6da527d2292763ba76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, meksika, abd, washington, parazit, et yiyen parazit, kurtçuk, hayvancılık, yasak
abd, haberler, meksika, abd, washington, parazit, et yiyen parazit, kurtçuk, hayvancılık, yasak

Büyük baş hayvanlarda et yiyen kurtçuk alarmı: Acil önlem alındı

12:46 23.09.2025 (güncellendi: 12:47 23.09.2025)
© Fotoğraf : PixabayWorms
Worms - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde sığırda görülen yeni vaka, ABD sınırına en yakın salgın olarak kayda geçti. Yetkililer, ülke genelinde acil kontrol uygulamalarını devreye soktu.
Meksika, kuzey sınırına komşu Nuevo Leon eyaletinde et yiyen kurtçuk olarak bilinen parazitin görülmesi üzerine acil durum kontrollerini başlattı. Sabinas Hidalgo kasabasında tespit edilen hayvanın Veracruz’dan geldiği açıklandı. Bu vaka, 2024’te başlayan salgından bu yana ABD sınırına en yakın noktada kayda geçti.

ABD’den sert tepki

Son vaka öncesinde, 9 temmuz’da Veracruz’da görülen bir başka enfeksiyon nedeniyle Washington yönetimi Meksika’dan canlı sığır ithalatını durdurmuştu. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins,Sınırlarımızı korumak için kararlı adımlar atacağız” dedi ve yasağın kaldırılmayacağını belirtti.
Meksika’nın güney eyaletlerinde 500’den fazla aktif vaka bildirildi. Canlı hayvan ihracatına getirilen yasak, ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor. Çiftçi birlikleri yasağın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 400 milyon dolara kadar kayıp yaşanabileceğini hesaplıyor.

Hükümetten açıklama

Meksika Tarım Bakanı Julio Berdegué, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nuevo León’daki tekil vaka kontrol altına alındı” dedi. Bakan, ağustosta ABD ile üzerinde uzlaşılan ortak mücadele önlemlerinin devreye sokulduğunu da hatırlattı.
Et yiyen kurtçuk (Cochliomyia hominivorax) sadece hayvanlarda değil, insanlarda da enfeksiyona yol açabiliyor. Ağustosta ABD’de ilk kez bir insanda tespit edilmesi, endişeyi artırmıştı.
A research team member looks through a microscope of bacteria use for producing anti-body against malaria at Westminster University in London. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
DÜNYA
ABD'den sonra Meksika’da da et yiyen parazit alarmı verildi: Vakalar yüzde 53 arttı, insanlara da sıçradı
28 Ağustos, 17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала