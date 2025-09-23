https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/buyuk-bas-hayvanlarda-et-yiyen-kurtcuk-alarmi-acil-onlem-alindi-1099595404.html
Büyük baş hayvanlarda et yiyen kurtçuk alarmı: Acil önlem alındı
Büyük baş hayvanlarda et yiyen kurtçuk alarmı: Acil önlem alındı
Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde sığırda görülen yeni vaka, ABD sınırına en yakın salgın olarak kayda geçti. Yetkililer, ülke genelinde acil kontrol... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Meksika, kuzey sınırına komşu Nuevo Leon eyaletinde et yiyen kurtçuk olarak bilinen parazitin görülmesi üzerine acil durum kontrollerini başlattı. Sabinas Hidalgo kasabasında tespit edilen hayvanın Veracruz’dan geldiği açıklandı. Bu vaka, 2024’te başlayan salgından bu yana ABD sınırına en yakın noktada kayda geçti.ABD’den sert tepki Son vaka öncesinde, 9 temmuz’da Veracruz’da görülen bir başka enfeksiyon nedeniyle Washington yönetimi Meksika’dan canlı sığır ithalatını durdurmuştu. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, “Sınırlarımızı korumak için kararlı adımlar atacağız” dedi ve yasağın kaldırılmayacağını belirtti.Meksika’nın güney eyaletlerinde 500’den fazla aktif vaka bildirildi. Canlı hayvan ihracatına getirilen yasak, ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor. Çiftçi birlikleri yasağın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 400 milyon dolara kadar kayıp yaşanabileceğini hesaplıyor.Hükümetten açıklama Meksika Tarım Bakanı Julio Berdegué, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nuevo León’daki tekil vaka kontrol altına alındı” dedi. Bakan, ağustosta ABD ile üzerinde uzlaşılan ortak mücadele önlemlerinin devreye sokulduğunu da hatırlattı.Et yiyen kurtçuk (Cochliomyia hominivorax) sadece hayvanlarda değil, insanlarda da enfeksiyona yol açabiliyor. Ağustosta ABD’de ilk kez bir insanda tespit edilmesi, endişeyi artırmıştı.
