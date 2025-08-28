https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdden-sonra-meksikada-da-et-yiyen-parazit-alarmi-verildi-vakalar-yuzde-53-artti-insanlara-da-1098898876.html

ABD'den sonra Meksika'da da et yiyen parazit alarmı verildi: Vakalar yüzde 53 arttı, insanlara da sıçradı

ABD'den sonra Meksika’da da et yiyen parazit alarmı verildi: Vakalar yüzde 53 arttı, insanlara da sıçradı

Meksika'da hayvanlarda görülen et yiyen parazit vakaları bir ayda yüzde 53 arttı. Binlerce hayvan etkilenirken, insanlarda da onlarca vaka doğrulandı.

Meksika’da sığırlarda, atlarda, koyunlarda ve köpeklerde hızla yayılan et yiyen parazit vakalarında son bir ayda patlama yaptı. Resmi verilere göre toplam vaka sayısı yüzde 53 artarak 5 bini aştığı kaydedildi, bunların yüzlercesi halen aktif. Tehlike sadece hayvanlarla sınırlı değil. Şimdiye kadar 41 insanda enfeksiyon doğrulandı. İlk insan vakası bu ay ABD’nin Maryland eyaletinde ortaya çıktı.1,3 Milyar dolarlık zararParazit salgını Meksika’nın sığır ihracatını da vurdu. Son bir yılda ülkenin ekonomisi 1,3 milyar dolar zarar gördü. ABD Tarım Bakanlığı ise “önlem alınmazsa parazit, hayvancılıkla bağlantılı 100 milyar dolarlık ekonomik faaliyeti tehdit eder” uyarısında bulundu.Et yiyen parazit, sıcak kanlı hayvanların üzerine yumurta bırakan sineklerle yayılıyor. Yumurtadan çıkan larvalar, ev sahibi canlının etine yerleşerek kısa sürede ölümcül hale gelebiliyor.Kısır sinek ordusu Meksika ve ABD, parazitle mücadele için ilginç bir yönteme başvurdu. Chiapas, Teksas ve Panama’da kısır sinek üretim tesisleri kuruluyor. Haftada 500 milyon kısır sinek doğaya salınacak. Amaç, dişi sineklerin kısır erkeklerle çiftleşmesini sağlayarak parazitin nüfusunu azaltmak. 1960’larda ABD bu yöntemle paraziti tamamen yok etmişti.Meksika’da başlayan bu parazit kabusu, hızla kuzeye doğru ilerliyor. Uzmanlara göre eğer zamanında önlem alınmazsa, hem hayvancılık sektörü hem de milyonlarca insanın gıda güvenliği ciddi bir darbe alabilir.

