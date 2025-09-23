BM uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya İsrail’in askıya alınması çağrısı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bm-uzmanlarindan-fifa-ve-uefaya-israilin-askiya-alinmasi-cagrisi-1099617072.html
i̇srail
Birleşmiş Milletler uzmanları, İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA ve UEFA’ya çağrıda bulundu.
Uzmanlar, “Doğu Kudüs ve İsrail dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda yürütülen BM Soruşturma Komisyonu’nun İsrail’in soykırım işlediğine ilişkin sonucu, soykırımın işlendiğini teyit eden uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneğidir” ifadelerini kullandı.
26 Ocak 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı geçici kararına atıfta bulunarak, her ülkenin soykırıma karşı harekete geçme yasal sorumluluğunu hatırlatan uzmanlar, “Spor, ‘her şey normalmiş gibi’ algısını reddetmelidir” dedi.
Ayrıca, “Spor kuruluşları, platformları adaletsizlikleri normalleştirmek için kullanıldığında ciddi insan hakları ihlallerine göz yummamalıdır” uyarısında bulundular.
Çağrının hedefinin İsrail devleti olduğunu, bireysel oyuncuları kapsamadığını belirten uzmanlar, “Bireylerin, hükümetlerinin aldığı kararların sonuçlarını üstlenemeyeceğini her zaman savunduk” dedi.
Uzmanlar, FIFA’yı ayrıca 'İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ndaki yasadışı varlığından doğan durumu meşrulaştırmayı durdurmaya' çağırarak, “Gazze’deki soykırımı durdurmak için mümkün olan tüm önlemleri almak hem yasal hem de ahlaki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandılar.