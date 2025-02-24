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Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu
Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu
Sputnik Türkiye
Gebze'de bir restoranda meydana gelen rehine alma olayında bir kişi silahla yaralandı. Şüphelinin, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kocaeli Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda rehine alma krizi yaşanıyor. Restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Şüpheli etkisiz hale getirildiEdinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.Şüphelinin, bölgedeki ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/iki-ogrencinin-yasadigi-evin-tavanini-delerek-eve-girdi-bir-ogrenciyi-darp-etti-1093894600.html
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rehine, rehine krizi, gebze, türkiye
rehine, rehine krizi, gebze, türkiye

Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu

13:24 24.02.2025 (güncellendi: 14:36 24.02.2025)
© Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin
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Gebze'de bir restoranda meydana gelen rehine alma olayında bir kişi silahla yaralandı. Şüphelinin, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Müzakereci aracılığıyla teslim olan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda rehine alma krizi yaşanıyor. Restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.

Şüpheli etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.
Şüphelinin, bölgedeki ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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