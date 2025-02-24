https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/kocaelinde-rehine-krizi-bir-kisi-silahla-vuruldu-1093932105.html

Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu

Kocaeli'nde rehine krizi: Bir kişi silahla vuruldu

Sputnik Türkiye

Gebze'de bir restoranda meydana gelen rehine alma olayında bir kişi silahla yaralandı. Şüphelinin, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T13:24+0300

2025-02-24T13:24+0300

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Kocaeli Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda rehine alma krizi yaşanıyor. Restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Şüpheli etkisiz hale getirildiEdinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.Şüphelinin, bölgedeki ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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