Polislere mukavemet ederek yaralayan 6 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine adrese giden polisleri yaralayan 6 şüpheli tutuklandı. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde 17 Eylül'de havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye giden polis ekiplerine saldırgan bir grup mukavemette bulundu. Hafif şekilde yaralanan 5 polis memuru hastaneye götürülerek tedavi edildi.Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polislere mukavemet ederek yaralayan 6 şüpheli tutuklandı
20:54 22.09.2025 (güncellendi: 20:55 22.09.2025)
İzmir'in Selçuk ilçesinde, havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine adrese giden polisleri yaralayan 6 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde 17 Eylül'de havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden polis ekiplerine saldırgan bir grup mukavemette bulundu. Hafif şekilde yaralanan 5 polis memuru hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.