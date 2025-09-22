Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/polislere-mukavemet-ederek-yaralayan-6-supheli-tutuklandi-1099580113.html
Polislere mukavemet ederek yaralayan 6 şüpheli tutuklandı
Polislere mukavemet ederek yaralayan 6 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine adrese giden polisleri yaralayan 6 şüpheli tutuklandı. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T20:54+0300
2025-09-22T20:55+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg
İzmir'in Selçuk ilçesinde 17 Eylül'de havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye giden polis ekiplerine saldırgan bir grup mukavemette bulundu. Hafif şekilde yaralanan 5 polis memuru hastaneye götürülerek tedavi edildi.Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polislere mukavemet ederek yaralayan 6 şüpheli tutuklandı

20:54 22.09.2025 (güncellendi: 20:55 22.09.2025)
İzmir'in Selçuk ilçesinde, havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine adrese giden polisleri yaralayan 6 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde 17 Eylül'de havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden polis ekiplerine saldırgan bir grup mukavemette bulundu. Hafif şekilde yaralanan 5 polis memuru hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
