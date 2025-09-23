https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bakan-ersoy-sirkeci-gariyla-ilgili-son-noktayi-koydu-avm-ya-da-otel-olmayacak-1099591117.html
Bakan Ersoy, Sirkeci Garı'yla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: 'AVM ya da otel olmayacak'
Bakan Ersoy, Sirkeci Garı'yla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: 'AVM ya da otel olmayacak'
Sirkeci Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ulaşım işlevi korunacak. AVM ya da otel olmayacak'... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tren garının 'ulaşım işlevini koruyacağını' vurgularken, "Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle, ulaşım işlevi korunacak. AVM ya da otel olmayacak" dedi. Bakan Ersoy, Sirkeci Garı'nın 2026 İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını vurguladı.
2025
11:09 23.09.2025 (güncellendi: 11:23 23.09.2025)
Restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tren garının 'ulaşım işlevini koruyacağını' vurgularken, "Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle, ulaşım işlevi korunacak. AVM ya da otel olmayacak" dedi. Bakan Ersoy, Sirkeci Garı'nın 2026 İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını vurguladı.
Kültür ve sanatın merkezi olacak
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayarak, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." ifadelerine yer verdi.
Otel ya da AVM olmayacak vurgusu yaptı
Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi. Ersoy, "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ne zaman tamamlanacağını açıkladı
Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026'da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür ve sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.
Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat alanları oluşturulacak. Ulaşım işlevi değişmeyecek olan garda tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.