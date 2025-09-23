Avukat Derya Deniz Dalgın: 'Dijital taciz şaka değil, ciddi bir suçtur'

ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamaları olayları özetlemek, bağlantı kurmak ve analiz etmek açısından hayatımızı kolaylaştırabilir. Ancak hukuk teknik bir alandır; burada en küçük yanlış bile çok büyük kayıplara yol açabilir. Vatandaşlar yapay zekâya hukuki sorunlarını anlattıklarında çoğu zaman eksik bilgi verdikleri için program yanlış yönlendirmelerde bulunuyor. Bazen uydurma kanun maddeleri ya da gerçekte olmayan Yargıtay kararları üretilebiliyor. Bu da davaların usulden reddedilmesine veya vatandaşların yüksek masraflarla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Oysa bir avukatın yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübeyi yapay zekâ şu anki haliyle ikame edemez. Bu nedenle yapay zekâ, hukukta ancak yardımcı bir araç olarak, olayları analiz etme ve özetleme aşamasında kullanılmalı.