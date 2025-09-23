Avukat Derya Deniz Dalgın: 'Dijital taciz şaka değil, ciddi bir suçtur'
Avukat Derya Deniz Dalgın, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Avukat Derya Deniz Dalgın, yapay zekânın hukuk alanında kullanımından evlilik öncesi psikososyal destek düzenlemesine, dijital taciz vakalarından otellerdeki havuz güvenliğine kadar geniş bir çerçevede görüşlerini paylaştı.
Derya Deniz Dalgın şunları söyledi:
ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamaları olayları özetlemek, bağlantı kurmak ve analiz etmek açısından hayatımızı kolaylaştırabilir. Ancak hukuk teknik bir alandır; burada en küçük yanlış bile çok büyük kayıplara yol açabilir. Vatandaşlar yapay zekâya hukuki sorunlarını anlattıklarında çoğu zaman eksik bilgi verdikleri için program yanlış yönlendirmelerde bulunuyor. Bazen uydurma kanun maddeleri ya da gerçekte olmayan Yargıtay kararları üretilebiliyor. Bu da davaların usulden reddedilmesine veya vatandaşların yüksek masraflarla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Oysa bir avukatın yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübeyi yapay zekâ şu anki haliyle ikame edemez. Bu nedenle yapay zekâ, hukukta ancak yardımcı bir araç olarak, olayları analiz etme ve özetleme aşamasında kullanılmalı.
Evlilik öncesi psikososyal destek düzenlemesine de değinen Dalgın, bu uygulamanın toplumda sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti:
İlişkilerin başında taraflar birçok gerçeği saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklarını, ekonomik durumlarını, hatta ailevi ve kültürel farklılıklarını gizleyebiliyorlar. Zamanla bu saklanan gerçekler açığa çıktığında şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet ve boşanma davaları artıyor. Evlilik öncesinde tarafların şeffaf olması, ileride yaşanacak travmaların önüne geçebilir. 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbirler alınmaya çalışılıyor ama en başta yapılacak önleyici çalışmalar çok daha etkili olacaktır. Erken teşhis nasıl hayat kurtarıyorsa, evliliklerde de erken önlemler huzuru korur.
'Cezasızlık algısı oluşmamalı'
Son dönemde artan dijital taciz vakalarına da dikkat çeken Dalgın, teknolojinin sağladığı kolaylıkların aynı zamanda yeni suç türlerini ortaya çıkardığını belirtti:
Artık sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajlar, iş yerinde sözlü veya yazılı tacizler ciddi suç kapsamına giriyor. Fail, bunu şaka olarak nitelendirse de mağduru rahatsız ediyorsa cinsel taciz suçudur. Kadınlarımız, erkeklerimiz ya da çocuklarımız böyle bir durumda mutlaka şikâyette bulunmalı. Karakola gidilebileceği gibi doğrudan savcılığa dilekçeyle başvurmak daha etkili olur. Delil yok diye davalar reddedilmez. Ekran görüntüleri, ses kayıtları ya da tanık ifadeleri önemli delillerdir. Cezasızlık algısı oluşmamalı. Herkesin bilmesi gerekir ki kanun, mağduru korumak için vardır.
Yaz aylarında artan boğulma vakalarına da değinen Dalgın, otellerin ve ailelerin sorumluluklarını şöyle anlattı:
Otellerin mutlaka havuzlarda cankurtaran, can simidi, can yeleği gibi ekipmanları hazır bulundurması gerekiyor. Ayrıca sertifikalı cankurtaranların görev yapması hayati önem taşıyor. Aileler de çocuklarını tek başına havuza bırakmamalı. 18 yaşından küçük çocukların havuza girmesi durumunda mutlaka ebeveyn gözetimi olmalı. Çocukların can yeleği ya da kolluk takması da şart. Basit gibi görünen bu önlemler aslında hayat kurtarıyor. Oteller bu konuda ihmalci davranırsa büyük sorumluluk altına girer.