Arkeologlar Antik Mısır mumyasının içinde üç farklı kedi kalıntısı buldu: Neden bu kadar önemlilerdi?

2.500 yıllık bir kedi mumyası, CT taramasıyla incelendi. Sonuçlar şaşırtıcı oldu: Mumyada bir kedinin tamamı yerine, üç farklı kediye ait arka bacak kemikleri... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Antik Mısırlılar, tanrılara adak sunmak ve öteki dünyada eşlik etmesi için binlerce hayvanı mumyaladı. Ancak kalın sargılar, bu mumyaların incelenmesini zorlaştırıyordu. Günümüzde kullanılan bilgisayarlı tomografi (CT taraması) sayesinde, araştırmacılar bu eserlerin içini zarar vermeden inceleyebiliyor.Mumyadan çıkan şaşırtıcı bulgularFransa’daki Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (Inrap) uzmanlarının incelediği kedi mumyasında, tek bir hayvan yerine üç farklı kediye ait arka bacak kemikleri bulundu.Mumya, dış görünüşüyle tek ve bütün bir kedi gibi dursa da, içindeki dağınık kalıntılar farklı bir hikâye anlatıyor.Araştırmacılar: Ticaret mi, çeşitlilik mi?Inrap araştırmacısı Théophane Nicolas, bazı hayvan mumyalarının tam beden içerdiğini, bazılarının ise sadece parçalardan oluştuğunu söyledi. Bunun ardında iki olasılık öne çıkıyor:Kedilerin dini sembolizmiKediler, Antik Mısır’da özel bir yere sahipti. Farelerden koruyucu özellikleri ve zarif davranışlarıyla tanrılarla ilişkilendiriliyorlardı. Smithsonian Enstitüsü’nden Antonietta Catanzariti, “Mısırlılar kedilere tapmıyordu, onların doğal davranışlarını tanrılarla özdeşleştiriyorlardı” diyor.Kedi mumyaları hem tanrılara adak hem de ölü sahiplerine öteki dünyada eşlik edecek yol arkadaşları olarak kullanıldı.Sergide 3D modelAraştırmacılar, incelenen kedi mumyasının 3D yazıcı ile şeffaf bir kopyasını üretti. Bu modelin içine bulunan kemiklerin ve kumaş parçalarının replikaları yerleştirildi. Böylece ziyaretçiler, mumyanın iç yapısını Rennes Güzel Sanatlar Müzesi’nde sergilenirken görebilecek.

