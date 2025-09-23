https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/arastirma-ciftler-cogunlukla-ayni-psikolojik-rahatsizliklara-sahip-1099600599.html

Araştırma: Çiftler çoğunlukla aynı psikolojik rahatsızlıklara sahip

Araştırma: Çiftler çoğunlukla aynı psikolojik rahatsızlıklara sahip

Altı milyondan fazla çift üzerinde yapılan geniş ölçekli bir araştırma, partnerlerin aynı ya da benzer psikiyatrik tanıları paylaşma olasılığının yüksek

Tayvan, Danimarka ve İsveç’ten partnerin incelenmesiyle analiz edilen rahatsızlıklar arasında depresyon, anksiyete, ADHD, otizm, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), anoreksiya, şizofreni ve madde kullanımı bozukluğu yer aldı.Ancak yakın zamana kadar böylesine geniş kapsamlı ve kültürlerarası bir araştırma yapılmamıştı.Nedeni konusunda 4 teoriPsikologlar, bu durumun nedenini açıklamak için dört farklı kuram üzerinde duruyor:1. Benzerlik üzerinden eş seçimiUzmanlara göre, insanlar genellikle kendilerine benzeyen partnerleri seçer. Bu genellikle kişilik ya da sosyo ekonomik geçmiş gibi faktörlerle açıklanıyor. Ancak yeni araştırma, bu benzerliğin düşünce biçimlerine ve akıl sağlığıyla ilgili durumlara da uzanabileceğini ortaya koyuyor.2. ‘Yakınlık’ etkisiİnsanlar sıklıkla yakın oldukları çevrelerden partner seçiyor. Uzmanlara göre, akıl rahatsızlığı olan bireyler benzer sosyal ortamlarda bulunma eğiliminde. Örneğin, madde kullanımı bozukluğu yaşayan kişiler benzer alışkanlıklara sahip bireylerle daha sık karşılaşabiliyor3. Bağlanma kuramıBebeklikte bakım verenlerle kurulan duygusal bağ, ilerideki ilişki biçimlerini etkiler. Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi, benzer ihtiyaçları olan veya bu davranışlara cevap veren bir partnerle ilişki kurma eğiliminde olabiliyor. Araştırmalar, kaygılı bağlanma stilinin depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluğu olan kişilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor.4. Sosyal kimlik kuramıBireyler, kendilerini bir sosyal gruba ait hissettiklerinde özgüven kazanıyor. Aynı tanıya sahip kişilerin birbirini seçmesi, ‘anlaşılma’ ve ‘aidiyet’ duygusunu güçlendirdiği düşünülüyor.

