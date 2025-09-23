https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/arastirma-ciftler-cogunlukla-ayni-psikolojik-rahatsizliklara-sahip-1099600599.html
Araştırma: Çiftler çoğunlukla aynı psikolojik rahatsızlıklara sahip
Araştırma: Çiftler çoğunlukla aynı psikolojik rahatsızlıklara sahip
Sputnik Türkiye
Altı milyondan fazla çift üzerinde yapılan geniş ölçekli bir araştırma, partnerlerin aynı ya da benzer psikiyatrik tanıları paylaşma olasılığının yüksek... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T15:15+0300
2025-09-23T15:15+0300
2025-09-23T15:15+0300
yaşam
akıl sağlığı
aşk
çift
partner
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099600442_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f0129c93ddb68e1dd17e6c97ad41df4a.jpg
Tayvan, Danimarka ve İsveç’ten partnerin incelenmesiyle analiz edilen rahatsızlıklar arasında depresyon, anksiyete, ADHD, otizm, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), anoreksiya, şizofreni ve madde kullanımı bozukluğu yer aldı.Ancak yakın zamana kadar böylesine geniş kapsamlı ve kültürlerarası bir araştırma yapılmamıştı.Nedeni konusunda 4 teoriPsikologlar, bu durumun nedenini açıklamak için dört farklı kuram üzerinde duruyor:1. Benzerlik üzerinden eş seçimiUzmanlara göre, insanlar genellikle kendilerine benzeyen partnerleri seçer. Bu genellikle kişilik ya da sosyo ekonomik geçmiş gibi faktörlerle açıklanıyor. Ancak yeni araştırma, bu benzerliğin düşünce biçimlerine ve akıl sağlığıyla ilgili durumlara da uzanabileceğini ortaya koyuyor.2. ‘Yakınlık’ etkisiİnsanlar sıklıkla yakın oldukları çevrelerden partner seçiyor. Uzmanlara göre, akıl rahatsızlığı olan bireyler benzer sosyal ortamlarda bulunma eğiliminde. Örneğin, madde kullanımı bozukluğu yaşayan kişiler benzer alışkanlıklara sahip bireylerle daha sık karşılaşabiliyor3. Bağlanma kuramıBebeklikte bakım verenlerle kurulan duygusal bağ, ilerideki ilişki biçimlerini etkiler. Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi, benzer ihtiyaçları olan veya bu davranışlara cevap veren bir partnerle ilişki kurma eğiliminde olabiliyor. Araştırmalar, kaygılı bağlanma stilinin depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluğu olan kişilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor.4. Sosyal kimlik kuramıBireyler, kendilerini bir sosyal gruba ait hissettiklerinde özgüven kazanıyor. Aynı tanıya sahip kişilerin birbirini seçmesi, ‘anlaşılma’ ve ‘aidiyet’ duygusunu güçlendirdiği düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/yeni-zelandada-anne-iki-cocugunu-oldurmekten-suclu-bulundu-yillarca-valizde-saklamis-1099594319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099600442_182:0:1382:900_1920x0_80_0_0_91fb2ab8e6a17351e164cc8712f3a97a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akıl sağlığı, aşk, çift, partner, sağlık
akıl sağlığı, aşk, çift, partner, sağlık
Araştırma: Çiftler çoğunlukla aynı psikolojik rahatsızlıklara sahip
Altı milyondan fazla çift üzerinde yapılan geniş ölçekli bir araştırma, partnerlerin aynı ya da benzer psikiyatrik tanıları paylaşma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu. Peki nedenleriyle ilgili teoriler neler?
Tayvan, Danimarka ve İsveç’ten partnerin incelenmesiyle analiz edilen rahatsızlıklar arasında depresyon, anksiyete, ADHD, otizm, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), anoreksiya, şizofreni ve madde kullanımı bozukluğu yer aldı.
Partnerlerin aynı psikiyatrik tanıyı paylaşması yeni bir fikir değil. 1964 ile 1985 yılları arasında yapılan bazı çalışmalar, 'insanların romantik partnerlerini seçme nedenlerini incelerken psikiyatrik tanıyı da bir değişken'
olarak ele almıştı.
Ancak yakın zamana kadar böylesine geniş kapsamlı ve kültürlerarası bir araştırma yapılmamıştı.
Psikologlar, bu durumun nedenini açıklamak için dört farklı kuram üzerinde duruyor:
1. Benzerlik üzerinden eş seçimi
Uzmanlara göre, insanlar genellikle kendilerine benzeyen partnerleri seçer. Bu genellikle kişilik ya da sosyo ekonomik geçmiş gibi faktörlerle açıklanıyor. Ancak yeni araştırma, bu benzerliğin düşünce biçimlerine ve akıl sağlığıyla ilgili durumlara da uzanabileceğini ortaya koyuyor.
İnsanlar sıklıkla yakın oldukları çevrelerden partner seçiyor. Uzmanlara göre, akıl rahatsızlığı olan bireyler benzer sosyal ortamlarda bulunma eğiliminde. Örneğin, madde kullanımı bozukluğu yaşayan kişiler benzer alışkanlıklara sahip bireylerle daha sık karşılaşabiliyor
Bebeklikte bakım verenlerle kurulan duygusal bağ, ilerideki ilişki biçimlerini etkiler. Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi, benzer ihtiyaçları olan veya bu davranışlara cevap veren bir partnerle ilişki kurma eğiliminde olabiliyor. Araştırmalar, kaygılı bağlanma stilinin depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluğu olan kişilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor.
Bireyler, kendilerini bir sosyal gruba ait hissettiklerinde özgüven kazanıyor. Aynı tanıya sahip kişilerin birbirini seçmesi, ‘anlaşılma’ ve ‘aidiyet’ duygusunu güçlendirdiği düşünülüyor.