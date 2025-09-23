Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne '154 milyonluk' konser soruşturması: 13 gözaltı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne '154 milyonluk' konser soruşturması: 13 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı.ABB'ye operasyon: 13 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.Konser zararı: 154 milyon 453 bin liraBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.Hangi şirketler soruşturmada?Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler şöyle:Soruşturma ne aşamada?Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.
23.09.2025
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ABB'ye operasyon: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konser zararı: 154 milyon 453 bin lira

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Hangi şirketler soruşturmada?

Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B
Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E.
Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E.
Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç.
Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A
Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E.

Soruşturma ne aşamada?

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.
