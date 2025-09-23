https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ankara-buyuksehir-belediyesine-konser-sorusturmasi-13-gozalti-1099588256.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne '154 milyonluk' konser soruşturması: 13 gözaltı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne '154 milyonluk' konser soruşturması: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası... 23.09.2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı.ABB'ye operasyon: 13 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.Konser zararı: 154 milyon 453 bin liraBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.Hangi şirketler soruşturmada?Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler şöyle:Soruşturma ne aşamada?Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.

