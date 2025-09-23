https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/abdulkadir-selvi-imamoglunun-hic-mi-duzgun-bir-isi-yok-imamoglu-parayla-her-seyi-alacagina-inanan-1099587724.html

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun hiç mi düzgün bir işi yok? İmamoğlu parayla her şeyi alacağına inanan eski ANAP kafası

Abdulkadir Selvi, CHP içindeki Kılıçdaroğlu ve Tekin tepkilerini değerlendirdi ve partinin İmamoğlu'na ise sessiz kaldığını iddia etti. Selvi "Ekrem İmamoğlu... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP'nin kurultay sürecinin ardından Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiyi ve İmamoğlu'nun dava sürecini değerlendirdi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP yönetimi kurultaydaki şaibeyi ortaya çıkaranlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk çarkını itiraf edenlere karşı gösterdiği haşin tavrı, şaibe sahiplerine göstermiyor" dedi.'Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepki İmamoğlu yolsuzluğuna gösterilmiyor'Selvi, CHP içinde Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'e yapılan eleştirilerin 'yolsuzluk ekibine' gösterilmediğini öne sürdü ve şunları ekledi:CHP’nin 13 yıl Genel Başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’nin çocuğu olan Gürsel Tekin’e gösterilen tepkinin binde biri Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ekibine gösterilmiyor. Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürenler, ölümle tehdit edenler, Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etmeye çalışanların hiçbiri Aziz İhsan Aktaş’a, rüşvet çarkının başındaki Fatih Keleş’e, itirafçı olan Ertan Yıldız’a, “saygın iş adamı” dedikleri Murat Kapki’ye tepki göstermedi. Kılıçdaroğlu mu size yolsuzluk yapın dedi. Bu adamları Ekrem İmamoğlu’nun yanına iktidar mı yerleştirdi?'İmamoğlu her şeyi parayla alabileceğine inanan ANAP kafasından'Selvi'den İmamoğlu'na Truva atı benzetmesi

