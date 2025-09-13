Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ekrem-imamoglu-hakkinda-hakaret-sucundan-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-2-yil-4-aya-kadar-hapis-1099343131.html
Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor
Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T19:46+0300
2025-09-13T19:46+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu
hakaret
siyasi yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_5c77406a24052233676a7fbee99ccfc7.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.İddianamede, müşteki Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını dile getirdi.İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.İmamoğlu'nun eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.İddianamede, başka suçtan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ekrem-imamoglunun-durusma-salonundaki-goruntulerine-iliskin-sorusturma-baslatildi-1099340214.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b2a0be594bced0ac90174811e3feb201.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, hakaret, siyasi yasak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, hakaret, siyasi yasak

Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

19:46 13.09.2025
© AP Photo / Burhan OzbiliciEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone ol
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.
İddianamede, müşteki Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.
İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını dile getirdi.
İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.
İmamoğlu'nun eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.
İddianamede, başka suçtan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.
Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.
Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала