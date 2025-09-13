https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ekrem-imamoglu-hakkinda-hakaret-sucundan-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-2-yil-4-aya-kadar-hapis-1099343131.html

Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.İddianamede, müşteki Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını dile getirdi.İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.İmamoğlu'nun eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.İddianamede, başka suçtan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

