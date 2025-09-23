https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/abddeki-nukleer-guc-santrallerinin-yuzde-25i-rus-uranyumuyla-calisiyor-1099616743.html
ABD'deki nükleer güç santrallerinin yüzde 25'i Rus uranyumuyla çalışıyor
ABD'deki nükleer güç santrallerinin yüzde 25’i Rus uranyumuyla çalışıyor
Rosatom’un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Komarov, ABD'deki nükleer güç santrallerinin yüzde 25’inin Rus... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu'nda konuşma yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Kirill Komarov, 'ABD'deki nükleer güç santralleri toplamda yaklaşık 100 GW'lık kapasiteye sahip. Bu kapasitenin yüzde 25'i Rus zenginleştirilmiş uranyumuyla çalışıyor' dedi. ABD'nin Rusya'dan satın aldığı zenginleştirilmiş uranyum miktarına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
ABD'deki nükleer güç santrallerinin yüzde 25’i Rus uranyumuyla çalışıyor
Rosatom’un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Komarov, ABD'deki nükleer güç santrallerinin yüzde 25’inin Rus uranyumuyla çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda konuşma yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Kirill Komarov, ‘ABD’deki nükleer güç santralleri toplamda yaklaşık 100 GW'lık kapasiteye sahip. Bu kapasitenin yüzde 25'i Rus zenginleştirilmiş uranyumuyla çalışıyor’ dedi.
ABD’nin Rusya’dan satın aldığı zenginleştirilmiş uranyum miktarına dair bilgi, Sputnik’in infografiğinde.