ABD medyası: Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak
ABD medyasına göre Trump, Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve bölgenin gelecekteki yönetimini şekillendirmek amacıyla hazırladığı barış planını Arap ve Müslüman... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD merkezli Axios'un iki ABD'li ve iki Arap yetkiliye dayandırdığı bir habere göre, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak.Axios'a göre bu, Trump'ın Gazze Şeridi'nde barışa ulaşma ve savaş sonrası Filistin topraklarında yönetimi belirleme yolundaki en belirgin girişimi olacak.
Axios'a göre bu, Trump'ın Gazze Şeridi'nde barışa ulaşma ve savaş sonrası Filistin topraklarında yönetimi belirleme yolundaki en belirgin girişimi olacak.