İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD medyası: Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak
ABD medyası: Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak
ABD medyasına göre Trump, Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve bölgenin gelecekteki yönetimini şekillendirmek amacıyla hazırladığı barış planını Arap ve Müslüman... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD merkezli Axios'un iki ABD'li ve iki Arap yetkiliye dayandırdığı bir habere göre, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak.Axios'a göre bu, Trump'ın Gazze Şeridi'nde barışa ulaşma ve savaş sonrası Filistin topraklarında yönetimi belirleme yolundaki en belirgin girişimi olacak.
60
2025
04:06 23.09.2025
ABD medyasına göre Trump, Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve bölgenin gelecekteki yönetimini şekillendirmek amacıyla hazırladığı barış planını Arap ve Müslüman liderlere sunmaya hazırlanıyor.
ABD merkezli Axios'un iki ABD'li ve iki Arap yetkiliye dayandırdığı bir habere göre, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ilkelerini Arap ve Müslüman liderlere sunacak.
Axios'a göre bu, Trump'ın Gazze Şeridi'nde barışa ulaşma ve savaş sonrası Filistin topraklarında yönetimi belirleme yolundaki en belirgin girişimi olacak.
