2 bin 500 yıllık inanç yıkıldı: Arktik nehirleri neden pas rengine dönüyor?

Yeni bir araştırma, buzun demir minerallerini sıvı sudan daha hızlı çözebildiğini ortaya koydu. Arktik'te artan donma-çözülme döngüleriyle nehirlerde pas rengi... 23.09.2025

Umea Üniversitesi araştırmacıları, buzun sadece donmuş bir kütle olmadığını, aksine güçlü bir kimyasal reaktör gibi davrandığını keşfetti. Çalışmaya göre, buzun -10 °C’de demir minerallerini çözme kapasitesi, +4 derecedeki sıvı sudan daha yüksek.Araştırmanın yazarlarından Prof. Jean-François Boily, “Buz kristalleri arasında mikroskobik sıvı cepler oluşuyor. Bu cepler, yoğun asidik ortamlarda kimyasal reaksiyonları hızlandırarak demir minerallerini çözüyor” dedi.Donma-çözülme döngüleri süreci hızlandırıyorAraştırmacılar, yaygın demir oksit minerali olan goetit üzerinde deneyler yaptı.Arktik’te nehirler neden turuncuya dönüyor?Araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle artan sıcaklık dalgalanmaları, Arktik’teki toprak ve permafrosttan suya daha fazla demir salınmasına neden oluyor. Bu da birçok nehrin “pas rengine” dönüşmesini açıklıyor.Çalışmanın ilk yazarı Angelo Pio Sebaaly, “Her donma-çözülme döngüsüyle topraklardan demir salınıyor. Bu durum su kalitesi ve ekosistemler için büyük sonuçlar doğurabilir” dedi.Sadece Arktik için değilAraştırmacılar, bulguların sadece kutup bölgeleriyle sınırlı olmadığını belirtiyor. Benzer süreçler;Boily ekibi, şimdi aynı sürecin tüm demir içeren buz türlerinde geçerli olup olmadığını araştırıyor.Ekosistemler için yeni risklerBilim insanları, buzun pasif bir depo değil, aktif bir kimyasal oyuncu olduğunu vurguluyor. Küresel ısınmayla birlikte donma-çözülme döngülerinin artması, kutup ve dağlık ekosistemler için yeni riskler anlamına geliyor.

