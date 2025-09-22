https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/trumptan-abdde-aktivistlere-saldirilari-finanse-eden-kotu-insanlari-bulma-sozu-1099558129.html
Trump’tan, ABD’de aktivistlere saldırıları finanse eden ‘kötü insanları’ bulma sözü
ABD Başkanı Trump, muhafazakar politikacılara ve aktivistlere yönelik şiddeti kışkırtanları bularak hesaba çekeceklerini belirtti. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, suikastla ödürülen siyasi aktivist Charlie Kirk için Arizona'daki State Farm Arena'da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, muhafazakarlara yönelik şiddeti kışkırtan ‘kötü insanları’ bulma sözünü verdi.Trump, “Bu insanların çoğu büyük paralar alıyor. Onlar kışkırtıcı. Bodrumlarda değil, en iyi matbaalarda, iyi yapılmış birbirine benzer pankartları var. Çok kötü insanlar tarafından finanse ediliyorlar. Umarım Adalet Bakanlığı aracılığıyla onları buluruz” ifadesini kullandı.ABD lideri, bazı mitinglerde polisin, toplananları kışkırtıcı çetelerden korumak için barikat kurmak zorunda kaldığını söyledi.
07:33 22.09.2025 (güncellendi: 07:36 22.09.2025)
