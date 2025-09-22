Türkiye
Charlie Kirk'ü anma töreni: 'Burada yaklaşık 100 bin kişi var'
Charlie Kirk'ü anma töreni: 'Burada yaklaşık 100 bin kişi var'
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, siyasi aktivist Charlie Kirk’ün anısına düzenlenen törene yaklaşık 100 bin kişinin katılım sağladığını belirtti. Rubio tüm ABD... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, suikasta kurban giden siyasi aktivist Charlie Kirk için Arizona'daki State Farm Arena'da düzenlenen anma törenine tüm ABD yönetiminin katıldığını belirtti.Rubio, stadyum kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Buraya bakın. Burada yaklaşık 100 bin kişi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, tüm kabinesi burada" dedi.Törenden saatler önce ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Glendale kentinde bulunan State Farm Stadyumu’nda kalabalık toplanmaya başaldı. Tören öncesinde stadyuma gelen katılımcılar polis kontrol noktalarından geçirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, siyasi aktivist Charlie Kirk’ün anısına düzenlenen törene yaklaşık 100 bin kişinin katılım sağladığını belirtti. Rubio tüm ABD yönetiminin orada olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, suikasta kurban giden siyasi aktivist Charlie Kirk için Arizona'daki State Farm Arena'da düzenlenen anma törenine tüm ABD yönetiminin katıldığını belirtti.
Rubio, stadyum kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Buraya bakın. Burada yaklaşık 100 bin kişi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, tüm kabinesi burada" dedi.
Törenden saatler önce ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Glendale kentinde bulunan State Farm Stadyumu’nda kalabalık toplanmaya başaldı. Tören öncesinde stadyuma gelen katılımcılar polis kontrol noktalarından geçirildi.
