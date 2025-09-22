https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tom-holland-orumcek-adam-setinde-kaza-gecirdi-bir-sure-sette-olmayacak-1099573848.html

Tom Holland 'Örümcek Adam' setinde kaza geçirdi: 'Bir süre sette olmayacak'

Yeni Spider-Man filmi Brand New Day’in çekimleri sırasında Tom Holland kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Prodüksiyonun haftalarca aksayabileceği belirtiliyor.

Yeni Örümcek Adam filmi “Brand New Day” çekimleri İngiltere’de talihsiz bir olayla durma noktasına geldi. Başrol oyuncusu Tom Holland, sahne çekimleri sırasında düşerek başını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun beyin sarsıntısı geçirdiği ve tedavi gördüğü bildirildi.Babası, Holland'ın bir süre sette olamayacağını doğruladıHolland’ın komedyen babası Dominic Holland, oğlunun “bir süre” sette olmayacağını doğruladı. 29 yaşındaki Tom Holland, etkinlikte nişanlısı ve rol arkadaşı Zendaya ile poz vermiş ancak kısa süre sonra kendisini kötü hissettiği için ayrılmıştı.Film, Tom Holland’ın dördüncü solo Örümcek Adam macerası olacak ve Temmuz 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.Tom Holland kimdir?1996 doğumlu İngiliz oyuncu Tom Holland, Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam/Peter Parker rolüyle dünya çapında tanındı. “Örümcek Adam: Eve Dönüş” (2017) ile başlayan serideki performansı onu genç yaşta Hollywood’un en çok aranan yıldızlarından biri yaptı. “Uncharted”, “The Impossible” ve “Cherry” gibi yapımlarda da rol alan Holland, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak biliniyor.

