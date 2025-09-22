https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tom-holland-orumcek-adam-setinde-kaza-gecirdi-bir-sure-sette-olmayacak-1099573848.html
Tom Holland 'Örümcek Adam' setinde kaza geçirdi: 'Bir süre sette olmayacak'
Tom Holland 'Örümcek Adam' setinde kaza geçirdi: 'Bir süre sette olmayacak'
Sputnik Türkiye
Yeni Spider-Man filmi Brand New Day’in çekimleri sırasında Tom Holland kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Prodüksiyonun haftalarca aksayabileceği belirtiliyor.
2025-09-22T16:25+0300
2025-09-22T16:25+0300
2025-09-22T16:25+0300
yaşam
tom holland
zendaya
hollywood
spider-man
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/01/1071881230_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_43c96700e5a1e54a3630aaaa86703bc2.jpg
Yeni Örümcek Adam filmi “Brand New Day” çekimleri İngiltere’de talihsiz bir olayla durma noktasına geldi. Başrol oyuncusu Tom Holland, sahne çekimleri sırasında düşerek başını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun beyin sarsıntısı geçirdiği ve tedavi gördüğü bildirildi.Babası, Holland'ın bir süre sette olamayacağını doğruladıHolland’ın komedyen babası Dominic Holland, oğlunun “bir süre” sette olmayacağını doğruladı. 29 yaşındaki Tom Holland, etkinlikte nişanlısı ve rol arkadaşı Zendaya ile poz vermiş ancak kısa süre sonra kendisini kötü hissettiği için ayrılmıştı.Film, Tom Holland’ın dördüncü solo Örümcek Adam macerası olacak ve Temmuz 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.Tom Holland kimdir?1996 doğumlu İngiliz oyuncu Tom Holland, Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam/Peter Parker rolüyle dünya çapında tanındı. “Örümcek Adam: Eve Dönüş” (2017) ile başlayan serideki performansı onu genç yaşta Hollywood’un en çok aranan yıldızlarından biri yaptı. “Uncharted”, “The Impossible” ve “Cherry” gibi yapımlarda da rol alan Holland, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yeni-james-bond-icin-genc-yildizlar-gundemde-tom-holland-ve-jacob-elordi-one-cikiyor-1097423281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/01/1071881230_120:0:1541:1066_1920x0_80_0_0_8d7d96ffefb0ee3b6a2809fe2063ead6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tom holland, spider-man brand new day, tom holland kaza, tom holland hastaneye kaldırıldı, spider-man çekimleri durdu
tom holland, spider-man brand new day, tom holland kaza, tom holland hastaneye kaldırıldı, spider-man çekimleri durdu
Tom Holland 'Örümcek Adam' setinde kaza geçirdi: 'Bir süre sette olmayacak'
29 yaşındaki başrol oyuncusu, yeni Örümcek Adam filmi 'Brand New Day' setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncu Tom Holland'ın düşerek başını çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Çekimlerin bir süre duraklatıldığı filmin Temmuz 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yeni Örümcek Adam filmi “Brand New Day” çekimleri İngiltere’de talihsiz bir olayla durma noktasına geldi. Başrol oyuncusu Tom Holland, sahne çekimleri sırasında düşerek başını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun beyin sarsıntısı geçirdiği ve tedavi gördüğü bildirildi.
Babası, Holland'ın bir süre sette olamayacağını doğruladı
Holland’ın komedyen babası Dominic Holland, oğlunun “bir süre” sette olmayacağını doğruladı. 29 yaşındaki Tom Holland, etkinlikte nişanlısı ve rol arkadaşı Zendaya ile poz vermiş ancak kısa süre sonra kendisini kötü hissettiği için ayrılmıştı.
Film, Tom Holland’ın dördüncü solo Örümcek Adam macerası olacak ve Temmuz 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.
1996 doğumlu İngiliz oyuncu Tom Holland, Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam/Peter Parker rolüyle dünya çapında tanındı. “Örümcek Adam: Eve Dönüş” (2017) ile başlayan serideki performansı onu genç yaşta Hollywood’un en çok aranan yıldızlarından biri yaptı.
“Uncharted”, “The Impossible” ve “Cherry” gibi yapımlarda da rol alan Holland, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak biliniyor.