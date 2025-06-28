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Yeni James Bond için genç yıldızlar gündemde: Tom Holland ve Jacob Elordi öne çıkıyor
Yeni James Bond için genç yıldızlar gündemde: Tom Holland ve Jacob Elordi öne çıkıyor
Sputnik Türkiye
Yeni James Bond filmi ne zaman çıkacak, hangi oyuncular düşünülüyor? Tom Holland, Jacob Elordi ve Harris Dickinson adaylar arasında.
2025-06-28T14:58+0300
2025-06-28T14:58+0300
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daniel craig
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Hollywood'un efsanevi James Bond serisi, Daniel Craig’in vedasının ardından yeni bir döneme giriyor. Amazon MGM, efsanevi ajan 007’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanırken, filmin vizyon tarihi ve senaryo detayları hakkında da ilk bilgiler gelmeye başladı.Yeni film ne zaman çıkacak?Yapımcılar, yeni James Bond filmi için ön hazırlıklara başladı. Yönetmen koltuğu için Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve’nun adı geçiyor. Filmin 2027 veya 2028 yıllarında vizyona girmesi bekleniyor. Yeni filmde Bond karakterinin kariyerinin başlarına odaklanılması ve genç bir ajan profili çizilmesi planlanıyor.Bond rolü için düşünülen adaylar kimler?İngiliz medyasında yapılan haberlerde bazı genç yeteneklerin ismi yeni 007 rolü için düşünüldüğü aktarılıyor. İşte o isimlerden öne çıkanlar:Tom Holland28 yaşındaki İngiliz aktör Tom Holland, Amazon’un Bond rolü için düşündüğü en güçlü isimlerden biri. Marvel evrenindeki Spider-Man rolüyle dünya çapında üne kavuşan Holland, enerjik ve sempatik tarzıyla yeni nesil bir Bond için uygun görülüyor. 1.70 cm boyundaki Holland, bugüne kadarki en kısa Bond olabilir. Ancak yapımcılar, genç ve dinamik bir ajan imajının, seriyi daha geniş kitlelere ulaştıracağı görüşünde.Jacob Elordi27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, Euphoria dizisindeki karanlık ve derin karakter performansıyla büyük beğeni topladı. 1.96 cm boyundaki Elordi, fiziksel duruşu ve karizmatik havasıyla klasik Bond çizgisine yakın bulunuyor. Oyuncu, Bond söylentileri hakkında “Böyle bir rol teklif edilirse onur duyarım” açıklamasını yaptı.Harris DickinsonListede adı geçen bir diğer isim de 28 yaşındaki İngiliz aktör Harris Dickinson. The King’s Man ve Triangle of Sadness gibi yapımlarla adını duyuran Dickinson, genç yaşına rağmen dramatik rollerdeki başarısıyla biliniyor. Yapımcılar, daha az tanınan bir ismin Bond rolüne getirilmesinin, karaktere yepyeni bir kimlik kazandıracağını düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html
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james bond, yeni james bond filmi, tom holland, jacob elordi, harris dickinson, james bond oyuncu adayları
james bond, yeni james bond filmi, tom holland, jacob elordi, harris dickinson, james bond oyuncu adayları

Yeni James Bond için genç yıldızlar gündemde: Tom Holland ve Jacob Elordi öne çıkıyor

14:58 28.06.2025
James Bond Rolü için Görüşülen İsimler Ortaya Çıktı
James Bond Rolü için Görüşülen İsimler Ortaya Çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
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James Bond serisinin geleceği uzun süredir merak konusuydu. Daniel Craig’in 2021’de son kez 007 olarak ekranlara çıkmasının ardından, yapımcılar yeni Bond’u belirlemek için arayışa girdi. Genç ve dinamik bir 007 karakterinin anlatılacağı filmde efsanevi karakteri kimin oynayacağı hakkında sorular gündemde. Bazı genç yıldızların ismi öne çıkıyor.
Hollywood'un efsanevi James Bond serisi, Daniel Craig’in vedasının ardından yeni bir döneme giriyor. Amazon MGM, efsanevi ajan 007’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanırken, filmin vizyon tarihi ve senaryo detayları hakkında da ilk bilgiler gelmeye başladı.

Yeni film ne zaman çıkacak?

Yapımcılar, yeni James Bond filmi için ön hazırlıklara başladı. Yönetmen koltuğu için Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve’nun adı geçiyor. Filmin 2027 veya 2028 yıllarında vizyona girmesi bekleniyor. Yeni filmde Bond karakterinin kariyerinin başlarına odaklanılması ve genç bir ajan profili çizilmesi planlanıyor.

Bond rolü için düşünülen adaylar kimler?

İngiliz medyasında yapılan haberlerde bazı genç yeteneklerin ismi yeni 007 rolü için düşünüldüğü aktarılıyor. İşte o isimlerden öne çıkanlar:

Tom Holland

© AFP 2023 / EMMA MCINTYRETom Holland
Tom Holland - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
Tom Holland
© AFP 2023 / EMMA MCINTYRE
28 yaşındaki İngiliz aktör Tom Holland, Amazon’un Bond rolü için düşündüğü en güçlü isimlerden biri. Marvel evrenindeki Spider-Man rolüyle dünya çapında üne kavuşan Holland, enerjik ve sempatik tarzıyla yeni nesil bir Bond için uygun görülüyor.
1.70 cm boyundaki Holland, bugüne kadarki en kısa Bond olabilir. Ancak yapımcılar, genç ve dinamik bir ajan imajının, seriyi daha geniş kitlelere ulaştıracağı görüşünde.

Jacob Elordi

© AP PhotoJacob Elordi
Jacob Elordi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
Jacob Elordi
© AP Photo
27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, Euphoria dizisindeki karanlık ve derin karakter performansıyla büyük beğeni topladı. 1.96 cm boyundaki Elordi, fiziksel duruşu ve karizmatik havasıyla klasik Bond çizgisine yakın bulunuyor.
Oyuncu, Bond söylentileri hakkında “Böyle bir rol teklif edilirse onur duyarım” açıklamasını yaptı.

Harris Dickinson

© AP PhotoHarris Dickinson
Harris Dickinson - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
Harris Dickinson
© AP Photo
Listede adı geçen bir diğer isim de 28 yaşındaki İngiliz aktör Harris Dickinson. The King’s Man ve Triangle of Sadness gibi yapımlarla adını duyuran Dickinson, genç yaşına rağmen dramatik rollerdeki başarısıyla biliniyor. Yapımcılar, daha az tanınan bir ismin Bond rolüne getirilmesinin, karaktere yepyeni bir kimlik kazandıracağını düşünüyor.
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