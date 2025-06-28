https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yeni-james-bond-icin-genc-yildizlar-gundemde-tom-holland-ve-jacob-elordi-one-cikiyor-1097423281.html

Yeni James Bond için genç yıldızlar gündemde: Tom Holland ve Jacob Elordi öne çıkıyor

Yeni James Bond için genç yıldızlar gündemde: Tom Holland ve Jacob Elordi öne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Yeni James Bond filmi ne zaman çıkacak, hangi oyuncular düşünülüyor? Tom Holland, Jacob Elordi ve Harris Dickinson adaylar arasında.

2025-06-28T14:58+0300

2025-06-28T14:58+0300

2025-06-28T14:58+0300

yaşam

tom holland

james bond

daniel craig

dune

jacob elordi

harris dickinson

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Hollywood'un efsanevi James Bond serisi, Daniel Craig’in vedasının ardından yeni bir döneme giriyor. Amazon MGM, efsanevi ajan 007’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanırken, filmin vizyon tarihi ve senaryo detayları hakkında da ilk bilgiler gelmeye başladı.Yeni film ne zaman çıkacak?Yapımcılar, yeni James Bond filmi için ön hazırlıklara başladı. Yönetmen koltuğu için Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve’nun adı geçiyor. Filmin 2027 veya 2028 yıllarında vizyona girmesi bekleniyor. Yeni filmde Bond karakterinin kariyerinin başlarına odaklanılması ve genç bir ajan profili çizilmesi planlanıyor.Bond rolü için düşünülen adaylar kimler?İngiliz medyasında yapılan haberlerde bazı genç yeteneklerin ismi yeni 007 rolü için düşünüldüğü aktarılıyor. İşte o isimlerden öne çıkanlar:Tom Holland28 yaşındaki İngiliz aktör Tom Holland, Amazon’un Bond rolü için düşündüğü en güçlü isimlerden biri. Marvel evrenindeki Spider-Man rolüyle dünya çapında üne kavuşan Holland, enerjik ve sempatik tarzıyla yeni nesil bir Bond için uygun görülüyor. 1.70 cm boyundaki Holland, bugüne kadarki en kısa Bond olabilir. Ancak yapımcılar, genç ve dinamik bir ajan imajının, seriyi daha geniş kitlelere ulaştıracağı görüşünde.Jacob Elordi27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, Euphoria dizisindeki karanlık ve derin karakter performansıyla büyük beğeni topladı. 1.96 cm boyundaki Elordi, fiziksel duruşu ve karizmatik havasıyla klasik Bond çizgisine yakın bulunuyor. Oyuncu, Bond söylentileri hakkında “Böyle bir rol teklif edilirse onur duyarım” açıklamasını yaptı.Harris DickinsonListede adı geçen bir diğer isim de 28 yaşındaki İngiliz aktör Harris Dickinson. The King’s Man ve Triangle of Sadness gibi yapımlarla adını duyuran Dickinson, genç yaşına rağmen dramatik rollerdeki başarısıyla biliniyor. Yapımcılar, daha az tanınan bir ismin Bond rolüne getirilmesinin, karaktere yepyeni bir kimlik kazandıracağını düşünüyor.

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