TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor

TOKİ'nin borcunu kapatana indirim kampanyası bugün başlıyor. Yüzde 25 indirim için başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek. 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni bir indirim kampanyası kararı aldı. Taksit ödemeleri devam edenler borçlarını kapatırsa yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.TOKİ'de indirim kampanyasıİndirim hem konut hem de işyerleri için geçerli olacak. Şartlar neler?Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, o güne kadarki taksit ve emlak vergilerini ödemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin de yapılmış olması gerekiyor.Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri faydalanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.İndirimden yararlanmak isteyenler sözleşme imladıkları bankalarda da kredi kullanabilecek. Kampanyaya başvurular 17 Ekim'e kadar alınacak.Hangi bankalarda geçerli?Borçlarını kapatarak indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ziraat Bankası ve Halkbank’ta 120 aya kadar olan konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,70 olarak belirlenmiş durumda. İşyeri alımları için ise Halkbank yüzde 3,25, Ziraat Bankası ise yüzde 4,99 faiz oranı uyguluyor.

