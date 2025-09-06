https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/toki-yuzde-25-indirim-kampanyasi-ne-zaman-kimler-faydalanacak-1099150743.html

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman? Kimler faydalanacak?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayınında TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasını duyurdu. Kampanyanın 22 Eylül 2025’te... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

TOKİ, 22 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamen veya kısmen kapatan konut ve işyeri alıcısına yüzde 25 indirim uygulayacak.Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamada, kampanyadan satışı 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısının yararlanabileceği ifade edildi.Borcunu tamamen kapatanların yüzde 25 indirimden faydalanacağı, borcunun tamamını kapatamayacak olanların ise ödedikleri tutarın en az yüzde 25’inden başlayarak kısmi indirim alabileceği belirtildi. Kampanya kapsamında kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcıların indirimden yararlanamayacağı ve borcunu kapatarak indirimden faydalanmak isteyenlerin, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabileceği ifade edildi.

